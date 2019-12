Goya: intendente electo de Río Gallegos visitó a ex edil detenido y planteó que es un preso político

Desde el pasado 4 de octubre, el ex concejal de Goya Ariel Pereira (PJ) está detenido. Esto se produjo después que él se presentara voluntariamente en la comisaría al enterarse de que había una orden de captura a su nombre, porque habría quedado firme una condena de dos años de prisión efectiva en una causa por presunto cobro indebido de un adicional por título. Si bien su abogado volvió a refutar las acusaciones y realizó presentaciones por considerar que aún está vigente una instancia de apelación, hasta ahora no obtuvo respuestas favorables.

En este contexto, ayer el intendente electo de Río Gallegos, Pablo Grasso, visitó al ex edil goyano y luego grabó un video donde hizo público su apoyo. Al mismo tiempo, planteó que considera que es un preso político.

“Vine no como diputado electo ni como intendente de Río Gallegos, sino como un vecino más. Tenemos que tomar conciencia sobre la Justicia en nuestras provincias y también en la Nación”, expresó. Tras lo cual consideró que se están usando herramientas judiciales para realizar persecuciones políticas. Y en este punto, señaló como ejemplo el caso de Pereira. “Lo vine a acompañar, a solidarizarme y también a realizar un llamado de atención a toda la dirigencia política argentina, pero especialmente a la gente de Corrientes para que entienda que a la política y a la democracia la tenemos que defender entre todos”, resaltó.

A lo que añadió que “la Justicia tiene que volver a ser lo que fue en momentos históricos de la República Argentina, en cuanto a la diferenciación de los poderes”.

Por eso, “en esta nueva etapa en la que con Alberto (Fernández) vamos a poner a la Argentina de pie, también tenemos que trabajar para que la Justicia sea independiente. Basta de presos políticos, injustamente, como está pasando en esta querida localidad, con Ariel Pereira”.