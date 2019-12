Ir a la playa de noche, una práctica peligrosa que crece

Si bien todavía no comenzó el verano, los diferentes predios de las playas municipales se colman de gente a causa de las altas temperaturas y, en este contexto, desde el cuerpo de guardavidas solicitan a los bañistas que respeten los horarios habilitados para ingresar al agua y a la playa, ya que en las últimas jornadas han detectado la presencia de jóvenes que tras los festejos de fin de ciclo lectivo amanecen en la zona y antes de las 8.

“Más allá de que la ordenanza establece que el horario de ingreso es a las 10 de la mañana, tras la instalación del boyado que realizamos a las 8 de la mañana todos los días, los bañistas ya pueden ingresar hasta las 20. Pero con los días de calor y sobre todo los fines de semana nos encontramos con algunas personas instaladas en la playa”, refirió a El Litoral Ramón Luna, jefe del cuerpo de guardavidas de la Comuna, sobre los recaudos que se deben tener al momento de asistir a los balnearios.

Y en este marco, Luna dijo a El Litoral que “recién iniciamos la temporada y no hemos tenido grandes inconvenientes y queremos seguir así, por eso pedimos que sean cautos, que respeten los horarios y los lugares prohibidos”.

Mientras que el director de playas, Juan Cifras, en este sentido dijo que “todos los predios cuentan con señalética y los lugares que podrían generar algún tipo de confusión están señalizados”.

Y prosiguió diciendo que “los bañistas deben saber distinguir las indicaciones de los carteles, no es lo mismo playa no habilitada que balneario no habilitado. El primero hace referencia a la prohibición de ingresar al sector de la arena y al agua. Mientras que el segundo refiere a la prohibición de ingresar sólo al río”.

“Los bañistas pueden ingresar al río cuando está colocado el boyado y se encuentra el personal de guardavidas. En total son 54 los que están trabajando en los cinco balnearios capitalinos”, informó Cifras.

Se debe considerar que a mediados del mes de diciembre se habilitarán nuevos paradores en Arazaty I y II, mientras que se avanza en la concesión para la construcción de un tercero en Molina Punta.

También se avanzará con la construcción del espacio deportivo múltiple, donde se llevarán adelante campeonatos y otras actividades durante todo el año.