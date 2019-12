Nordeste definió el plantel para el Seven de la República

La 36ª edición del Seven de la República -para seleccionados masculinos- se disputará este fin de semana en Paraná, organizado por la Unión Argentina de Rugby y que contará con la participación de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

La tradicional competencia, cuya primera edición fue en 1981, tendrá como sedes el complejo Plumazo del Club Atlético Estudiantes (CAE) y el anexo del Paraná Rowing.

Los entrenadores del equipo “verde”, Fernando Piragine y Pedro Fages, determinaron los doce jugadores que buscarán repetir al menos la producción del año pasado, cuando Nordeste llegó a las semifinales de la copa de oro.

El staff de Nordeste confirmó el equipo luego de más de dos meses de entrenamientos y dos torneos que sirvieron de entrenamiento y evaluación. Nordeste participó del Super Seven de Taragüy donde llegó a cuartos de final, y del Seven de Querandí, Santa Fe, donde disputó la final.

El plantel quedó conformado de la siguiente manera: Julián Vilotta de Aranduroga, Julio Pineda y Galo Maglione de Sixty, Lucas Harispe de Regatas Resistencia, Alejandro Gallardo, Bruno Broll, Juan Martín Desimoni de Taragüy, Alvaro Biscay, Genaro Carrió, Kalim Burlli y Camilo Schanton de Curne, y Francisco Liotta, ex jugador de Curne, del Club Atlético San Isidro.

Nordeste integra la zona 4 junto a las uniones de Buenos Aires, Santiago del Estero y Mar del Plata. El primer partido de la Urne será el sábado 7 a las 10 frente a la Unión Marplatense, después jugará a las 17 con Santiagueña y a las 18:20 enfrentará a Urba.

El año pasado Urne llegó hasta semifinales de oro, donde cayó con Tucumán 19 a 12. Torneo donde el título quedó para Córdoba. Mientras que en el 2017 Nordeste había terminado en la novena posición.

El pasado fin de semana, también en la capital entrerriana, se disputó la cuarta edición del Seven de la República femenino. En la categoría mayor, Nordeste finalizó en el décimo lugar, mientras que en juveniles quedó noveno.