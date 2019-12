Condenado a 4 años de prisión por amenazar de muerte a su ex mujer

El tribunal oral penal de Goya condenó a un sujeto a 4 años de prisión, culpable de amenazar con un cuchillo a su ex pareja en octubre de 2018.

El tribunal presidido por José Luis Acosta lo halló autor penalmente de “coacciones calificadas por el uso de arma”, indicó el portal TN Goya.

El condenado a partir del fallo deberá cumplir prisión efectiva en la Unidad Penal Nº 1 de la capital correntina, la cual se halla en la bajante del puente General Belgrano.

En cuanto al hecho en sí, precisaron que en octubre de 2018 el imputado Roberto Reynaldo Coronel, alias “Tota”, había tomado un cuchillo tipo tumbero y que con esta arma amenazó de muerte a su ex mujer, diciéndole que si no volvía con él, la iba a matar a ella y a la persona con la cual estaba en pareja, ya que la señora había rearmado su vida. Explicaron que ese día Coronel la llevó caminando varias cuadras apuntándola con el cuchillo en la cintura.

Después de este incidente ella lo denunció penalmente, por lo cual actuó la Policía, que lo detuvo hasta que fue condenado por unanimidad.

En cuanto a otros pormenores, señalaron que por sufrir violencia de género ella había decidido terminar la relación. El hombre, en tanto, argumentaba que ella era de su propiedad.

El máximo tribunal de Goya lo condenó por unanimidad a 4 años de cárcel y además lo declararon reincidente.

Hechos

De acuerdo con los datos recabados, los hechos de violencia que desembocaron en el juicio sucedieron el 17 de octubre del 2018, en horas de la siesta.

Precisaron que esa jornada Coronel le apoyó un cuchillo tipo tumbero en la cintura y la llevó hasta las inmediaciones de la capilla San Ramón de Goya.

De ese modo arribaron hasta la esquina de las calles Jujuy y Piragine Niveyro, donde amenazándola con el arma le habría dicho que debía volver a convivir con él o de lo contrario la mataría a puñaladas y también a la persona con quien ella comenzó a tener una relación, según denunció la propia víctima.