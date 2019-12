Estacionamiento medido: por obras en la plaza 25 de Mayo habrá un reordenamiento

En el marco del pedido de incremento del precio de la hora del estacionamiento medido que solicitaron los trabajadores para que pase de 20 pesos a 50 pesos, desde la Secretaría de Transporte de la Comuna informaron a El Litoral que a raíz de las refacciones que se están llevando a cabo en la plaza 25 de Mayo y que implica que ya no se podrá estacionar en las inmediaciones, se producirá una corrimiento de las cuadras donde funciona el esquema de cobro.

En tanto, aclararon que el Gobierno Provincial, Legislatura y la Jefatura analizan algunos predios próximos como opciones para aparcar los vehículos que antes se ubicaban en torno a la plaza 25 de Mayo.

En medio de los pedidos de readecuación tarifaria, seguro y canasta navideña que realizaron los operadores del estacionamiento medido, desde la Secretaría de Transporte de la Comuna descartaron que una modificación del precio del estacionamiento sea modificado en los próximos días.

“Más que rumores en cuanto a la entrada en vigencia de un nuevo costo de la hora de estacionamiento es un deseo lo que circula. El pedido ha sido recibido y está siendo evaluado, por lo que no podemos hablar de una modificación de este precio de manera abrupta”, dijo el secretario de Transporte de la Comuna en referencia al pedido de los trabajadores de que se incremente casi el doble el precio del estacionamiento.

Mientras que en relación a las consecuencias que tendrán las refacciones que comenzaron a implementarse en la plaza 25 de Mayo y que implicarán como consecuencia la prohibición de estacionar en sus inmediaciones, el secretario de Transporte de la Comuna Jorge Sladeck dijo a El Litoral que “dadas las modificaciones que se están realizando en el lugar y que ya implica que no pueden estacionar en las inmediaciones al predio que se encuentra vallado comenzaremos a realizar un corrimiento de las cuadras de estacionamiento medido para reordenar el tránsito en el lugar” y agregó que “estamos evaluando la situación para determinar la cantidad de cuadras que afectaremos”.

Y en este sentido aclaró que “lo que llevaremos a cabo es un corrimiento del estacionamiento medido, pero esto no implica un incremento en la cantidad de cuadras donde funciona el esquema de cobro.

Vale considerar que actualmente el estacionamiento medido se aplica en 180 cuadras del casco céntrico.

Además el funcionario comunal al ser consultado sobre el lugar de estacionamiento con el cual contarán los funcionarios del Gobierno provincial, legisladores y personal de la Jefatura de Policía, quienes hasta hace unos días tenían el privilegio de poder aparcar en las inmediaciones de la plaza 25 de Mayo dijo que “nosotros estamos avocados a ordenar el tránsito en lo que respecta al estacionamiento medido de la zona. Tengo entendido que están haciendo las averiguaciones correspondientes en algunos predios del rubro que se encuentran cerca, pero eso es algo que escapa a nuestra función y que tendrán que solucionar”.

Vale señalar que en la jornada de ayer, los autos que siempre estaban estacionados sobre calle Salta entre 25 de Mayo y Quintana ya no estaban, ya que los operarios comenzaron con las tareas de rigor en ese sector, empezando a conformar una nueva postal de esa zona de la ciudad donde unos pocos tenían el privilegio de estacionar gratuitamente.