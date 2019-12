El STJ declaró inadmisible el pedido de salto de instancia en el caso Rindel

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes declaró inadmisible el per saltum que presentó la dirigente Patricia Rindel para que se dicte una medida de no innovar sobre la banca que deja Nancy Sand y que reclama como propia.

La Corte provincial confirmó ayer que declaró “inadmisible” el pedido de salto de instancia formulado por Rindel.

La decisión fue tomada “in limine” por los integrantes del Superior Tribunal, es decir, que estos no ingresaron al fondo de la cuestión sino que declararon inadmisible el planteo sin discutirlo. La Resolución Nº 11/19 lleva la firma de los jueces Luis Eduardo Rey Vázquez, Alejandro Alberto Chain, Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan.

Patricia Rindel aspira a una banca en el Senado que ocupaba Nancy Sandy presentó ante la Corte Provincial un recurso de apelación por salto de instancia contra la resolución 917 dictada por la jueza en lo Contencioso Administrativo N° 1 de esta ciudad.

Los ministros consideraron que en este caso no se daban las condiciones habilitantes de ese excepcional instituto, salto de instancia, porque “no se advertía con claridad la pretendida gravedad institucional ni que este recurso constituyera el único medio eficaz para la tutela efectiva del derecho que se dice vulnerado”.