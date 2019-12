Choferes van a paro y se verá afectado el servicio interprovincial Chaco-Corrientes

El secretario general de la UTA del Chaco, Raúl Abraham, confirmó que desde ayer a la medianoche los choferes de colectivo de la vecina provincia realizarán paro ante la demora en el pago de salarios.

Esta medida afectará el servicio interprovincial que une Corrientes con Resistencia, debido a que no circularán los coches de Ataco Norte, una de las dos firmas que realiza este recorrido.

“Hasta el momento no tenemos ninguna novedad y el dinero no aparece, es una lástima porque siempre termina pagando el usuario, pero nosotros somos trabajadores y también queremos cobrar”, aseguró el portavoz sindical.

Anticipó que la medida continuará hasta que les depositen el sueldo a todos los trabajadores.