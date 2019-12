Artesanos de la Junín juntaron más de 700 firmas de apoyo ante pedidos de desalojos

Artesanos que ofrecen sus productos en la peatonal Junín juntaron más de 700 firmas en apoyo a su permanencia en el centro de la ciudad y en contra de los desalojos que intentaron realizar inspectores municipales. Hace varios días les piden que dejen de trabajar por falta de habilitación, pero ellos insisten en que están avalados por una ley nacional. Por la intervención de áreas de Derechos Humanos tanto de la Provincia como de la Comuna, y por el apoyo de los mismos comerciantes, se evitó que las mujeres de la comunidad qom fueran desalojadas y hoy tienen permiso para trabajar pero manteniendo ciertos metros de distancia.

“Desde mediados del mes de noviembre los inspectores municipales quieren que dejemos de trabajar en la peatonal mientras que hay una ley nacional que permite que ofrezcamos nuestras artesanías en la vía pública. Estamos armando un proyecto que vamos a presentar la próxima semana al Concejo Deliberante que buscará encontrar un acuerdo para que nos dejen seguir en la Junín”, dijo a El Litoral Florencia, delegada de artesanos de la peatonal.

El proyecto consiste en conseguir un permiso para que sigan ocupando el lugar donde están hoy, “no queremos que nos reubiquen, nos ofrecieron el parque Mitre, pero un día como hoy (jueves) no hay la misma demanda que en la peatonal, no se vende”. “Hay muchos ambulantes que están solicitando permisos y mientras que lo hacen, no les permiten seguir trabajando”, contó.

“Las firmas las juntamos para buscar apoyo, los inspectores nos dijeron que hay comerciantes y frentistas que no están de acuerdo con nuestra presencia, pero con nuestros compañeros nos dividimos y hablamos con ellos, quienes nos expresaron que no estaban en nuestra contra. Buscamos con el proyecto que nos dejen seguir trabajando en la peatonal”, explicó Florencia a este diario.

Por la tarde de ayer, mientras se realizaba consultas a los artesanos, llegó un grupo de cuatro inspectores que les reiteraron el pedido de desalojo. Luego de varios minutos de discusión entre inspectores y artesanos, estos tuvieron que juntar sus mercaderías.

“Buscamos que esté la gente que tiene todos los papeles en orden, si están en regla no deben tener problema. En el caso de las indígenas se les permitió quedarse, fue una decisión de autoridades del Municipio. Sí se pidió a las mujeres tobas que no estén todas juntas, es decir, que se separen por cuadras”, indicó a El Litoral Horacio Ramírez, quien estuvo a cargo del procedimiento de ayer a la tarde.

Ante los dichos de Ramírez sobre el permiso que deben tener de Acor, uno de los ambulantes que ofrece artículos de Navidad dijo que “son $600 lo que se paga por mes, pero piden muchos papeles y tardan en dar el permiso, mientras tanto algunos se quedan sin trabajo, a mí me pidieron hasta la libreta sanitaria”.

Por otra parte, este medio gráfico también dialogó con mujeres del pueblo qom, quienes relataron que están desde el 80 y que tampoco quieren ser trasladadas a otro espacio público.

“Nos quisieron sacar el día martes y uno de los comerciantes (local Locuras) salió a defendernos y después se sumaron más, llegaron medios de comunicación y por eso no nos desalojaron. Se acercó un abogado del área de Derechos Humanos que nos está ayudando, pero nosotros no queremos irnos a otro lugar, queremos quedarnos”, contó Agustina, quien desde el año 1981 viaja desde Chaco a Corrientes.

Por su parte, Rufina relató que “ya vinieron tres o cuatro veces en la semana a querer sacarnos”. “Trabajo desde los 16 años, hay días que sólo vendemos $40 y otros, cuando la gente cobra, $500”.

En la peatonal Junín estarían trabajando 20 mujeres qom según comentó a El Litoral el subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas. Está colaborando con las mujeres en cuanto a la garantía de sus derechos y elaborando un proyecto.