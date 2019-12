Ginés González será ministro de salud y se espera un buen vínculo con la Provincia

El presidente electo Alberto Fernández confirmó a Ginés González García como ministro de Salud, quien visitó la provincia de Corrientes la primera semana de noviembre pasado y encabezó un acto en Casa de Gobierno con el gobernador Gustavo Valdés. En esa oportunidad, el ministro de Salud de la Provincia, Ricardo Cardozo, comentó a El Litoral que se espera un buen vínculo entre Nación y Provincia, ya que conversó sobre falencias actuales del sistema sanitario con quien fue ministro de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner.

La federalización de la salud fue uno de los puntos mencionados por Cardozo y en las últimas horas también por González, quien sostuvo: “Si uno hace una política de salud potente que disminuye las desigualdades y no hay salud de ricos y salud de pobres, sino una salud para todos, genera mejor salud pero también construye democracia, convivencia y solidaridad”.

En una entrevista con este diario durante esta visita, Cardozo dijo que “estamos esperanzados más allá de que no sea de nuestro signo político, del aporte y apoyo de Nación. Estuve conversando con Ginés González y me comentó sus ganas de volver a ser ministro. Hablamos de las falencias actuales y compartimos qué tipo de soluciones había que tomar porque hay que recomponer programas como el Profe, Incluir Salud y Plan Nacer. Además, el aporte de medicamentos ha caído muchísimo como es el caso de los anticonceptivos orales y también preservativos. La leche que enviaba Nación cayó casi a la mitad lo que hizo que Provincia invirtiera casi 60 millones de pesos”.

“Ginés González está en conocimiento de las falencias en Corrientes y ojalá a quien le toque estar al frente tenga una visión federal y se pueda recuperar las instituciones”, sostuvo Cardozo en el marco de la visita de González a la provincia.

Si bien se espera un buen vínculo, se verá como trabajarán sobre el protocolo para el aborto no punible ya que González sostuvo ayer que lo restituirá “rápidamente”.

“Hay que hacer el protocolo rápidamente, que no es otra cosa que una guía de procedimiento para profesionales de la salud; el Gobierno hizo un mamarracho, un bochorno político que perjudica a las personas más débiles porque dio mucho miedo a los trabajadores de la salud para aplicar la ley”, sostuvo el ministro de Fernández.

“Los primeros cien días voy a tratar de que no colapse (el sistema sanitario), de ayudar a las provincias, a los municipios y a las obras sociales. Va a haber que hacer una emergencia fuerte los primeros cien días para después comenzar con los cambios estructurales”, expresó en una entrevista a un medio nacional tras conocerse que formará parte del gabinete nacional.

Cabe recordar que el 7 de noviembre participó del lanzamiento de la Diplomatura en Gestión Hospitalaria y la firma de un convenio para profesionalizar la formación en enfermería.