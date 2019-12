Tassano destacó la articulación con Nación y Provincia

El intendente de Corrientes, Eduardo Tassano, defendió el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio. “Los últimos resultados electorales dejaron en claro que la gente nos apoyó porque nosotros damos respuestas”, dijo el Jefe comunal respecto al triunfo que obtuvo Encuentro por Corrientes en Capital, tanto en las legislativas de junio como en las presidenciales.

“Para nosotros no fue un fracaso el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio”, expresó el titular del Ejecutivo comunal en declaraciones publicadas por radio Dos. Pese a que Mauricio Macri no pudo renovar por un segundo periodo, manifestó su optimismo respecto de las futuras relaciones con el Gobierno nacional. “Soy optimista. No creo que haga algo en contra de Corrientes. Será Presidente de todos y seguro actuará en consecuencia”, indicó.

“Todos queremos que el nuevo gobierno sea exitoso. Cuando pasan las elecciones hay que sentarse y gestionar. Con tantas necesidades del país, las discusiones ideológicas deben terminar”, expuso el mandatario comunal.

Respecto de la opinión que mantiene del futuro político del gobernador Gustavo Valdés, Tassano señaló: “Un gobernador tan exitoso tiene legítimo derecho de aspirar a una reelección”.

“Todos los días pensamos en el futuro político”, expresó. “Queremos que se nos recuerde por haber tenido una buena gestión. Trabajamos obsesivamente para que la gente nos elija, porque damos respuestas”, dijo.