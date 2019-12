Boca Unidos despidió el año con la pérdida del invicto como local

Güemes igualó sobre la hora y le cedió la punta a For Ever

Güemes de Santiago del Estero, que igualó agónicamente en Misiones 2 a 2 ante Crucero del Norte, le cedió la punta a For Ever, que le ganó en Resistencia 1 a 0 a Defensores de Pronunciamiento, en partidos disputados ayer por la decimoquinta fecha, última de la primera rueda, del torneo Federal A.

El Colectivero no pudo cerrar a su favor el resultado, luego de estar dos veces en ventaja, y los santiagueños se lo empataron en tiempo cumplido con la segunda conquista de Romero, uno de los principales goleadores del campeonato.

Un gol de Julio Cáceres, otro de los “artilleros” del torneo, le terminó dando la victoria a For Ever sobre el Depro, para terminar el año arriba en la tabla.

En la vuelta de Raúl Valdés a la dirección técnica, Sarmiento le ganó 1 a 0 en su visita a Gimnasia de Concepción del Uruguay, con gol de Gonzalo Cañete.

Sportivo Belgrano cortó en San Francisco con la racha de San Martín de Formosa, al que venció por 2 a 1.

En Sunchales, el local, Unión dio vuelta un partido que perdía 0-2 ante Sportivo, de Las Parejas, al que venció finalmente 4 a 2; en tanto que Defensores de Belgrano de Villa Ramallo le ganó por 2 a 1 a Juventud Unida de Gualeguaychú.