Olimpo ascendió a la Primera B

El segundo ascenso directo de la temporada de fútbol de salón en la capital correntina, esta vez de la categoría C a la B, se concretó el pasado fin de semana. Olimpo se consagró campeón en la Primera C al superar a El Decano por 7 a 1. De esta manera llegó a los 33 puntos y Juan de Vera, que superó a Centauro por 9 a 3, ya no lo podrá alcanzar en las fechas restantes (2) del Intermedio.

En la primera B, una jornada antes, Libertad ya había logrado el primer puesto y el pasaje al círculo superior.

Durante la jornada del domingo, en la Primera A, Complejo Oriana venció al líder Pingüinos por 5 a 2. Sin embargo, el equipo de “la banda negra” se recuperó el último viernes, cuando venció a Victoria por 6 a 2 y quedó muy cerca de clasificar al cuadrangular final.

El programa de partidos para hoy, quinta fecha en la Primera A y sexta en la B y C, es el siguiente:

Cancha de Hércules

9.45 (1º C) El Santo vs. Deportivo Armenia. 11.00 (1º C) Hebraica Corrientes vs. Olimpo.

12.00 (1º C) San Martín vs. Imperio FS.

13.00 (1º C) El Decano vs. Milenium.

14.00 (1º B) 17 de Agosto vs. San Jorge.

15.00 (1º B) Jaguares vs. Don Ocho.

16.00 (1º B) Santa Teresita vs. San Gerónimo.

17.00 (1º B) Gafa vs. Libertad.

18.00 (1º A) Pinta Futsal vs. Cruz Diablo.

19.30 (1º A) Real Unión vs. Deportivo Fénix.

21.00 (1º A) Pingüinos vs. Olimpia.

22.30 (1º A) Bañado Norte vs. Victoria.

Cancha de Malvinas

1536 Viviendas

10.45 (1º C) Centauro vs. Deportivo Sur.

12.00 (1º C) Sportivo vs. Juan de Vera.

13.00 (1º C) Lunes Culturales vs. Acero Puro.

14.00 (1º B) Boca Unidos vs. Aberturas.

15.00 (1º B) San Pantaleón vs. Islas Malvinas.

16.00 (1º B) Juniors vs. Deportivo Dengue.

17.00 (1º B) Sporting Cristal vs. San Benito.

18.00 (1º A) Panadería Romero vs. Comunicaciones.

19.30 (1º A) El Cosmos vs. Primos.

21.00 (1º A) Complejo Oriana vs. Deportivo Cichero.

22.30 (1º A) Nacional vs. Marmolería.