“Nos debemos un triunfo”, afirmó Vadell

El martes 10 se jugará una nueva edición del clásico correntino en la Liga Nacional de Basquetbol.

En el Fortín Rojinegro, desde las 21.00, San Martín recibirá a Regatas. “No me presionan las derrotas contra Regatas en el Súper 20, pero tengo en la mente que es el clásico y que nos debemos un triunfo”, afirmó Diego Vadell, entrenador de San Martín.

“Regatas se armó y reforzó muy bien, pero somos cinco contra cinco y arrancamos 0 a 0. Tienen un buen equipo y ya nos ganó dos veces, de todas formas la responsabilidad es nuestra porque jugamos en nuestra casa”, sentenció.

El pasado miércoles, San Martín perdió como local frente a Instituto 83 a 80. Según el análisis del entrenador, el tercer cuarto (29 a 18) que ganaron los cordobeses fue determinante. “Tuvimos un mal tercer cuarto. El objetivo era que no realicen tiros de tres puntos y nos metieron cuatro.

Nosotros no respondimos con nuestro ataque para poder estar a la par. Quedamos un poco atrás y el esfuerzo que hicimos para equilibrar se sintió en el final y no pudimos defender los balones claves con (Dwayne) Davis”.