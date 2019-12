Nordeste perdió con Uruguay en la semifinal de la Copa de Oro

El camino del seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste en el 36º Seven de la República recién se detuvo en las semifinales de la Copa de Oro al perder con Uruguay por 14 a 5. De esta forma, el equipo conducido técnicamente por Fernando Piragine y Felipe Fages redondeó una excelente campaña al quedar entre los cuatro mejores equipos del torneo que se disputó en el complejo El Plumazo del club Estudiantes de Paraná.

La segunda jornada del tradicional certamen de rugby para siete jugadores comenzó ayer con los encuentros de cuartos de final de la Copa de Oro. Allí, Nordeste sacó adelante un complicado partido frente a Chile y lo superó, 12 a 10.

Los puntos para Nordeste llegaron a través de un try de Camilo Schanton convertido por Genaro Carrió y otro try de Lucas Harispe.

La victoria depositó a Urne en la semifinal en la que lo esperaba Uruguay, que en cuartos de final venció a Rosario por 24 a 7.

El juego semifinal fue dominado por Uruguay que con la presión defensiva provocó errores de manejo en el rival que lo transformó en tries bajo los palos que fueron convertidos. Así, el primer tiempo terminó con el marcador 14 a 0.

En el segundo tiempo, Nordeste se adelantó en el campo de juego e intentó atacar constantemente, pero siempre chocó con la defensa charrúa. Hasta que a pocos minutos del final, Juan Desimoni marcó el único try de Nordeste.

El plantel de Nordeste, en el certamen que se jugó en Entre Ríos bajo la organización de la Unión Argentina de Rugby, estuvo integrado por Julian Vilotta (Aranduroga), Julio Pineda y Galo Maglione (Sixty), Lucas Harispe (Regatas Resistencia), Alejandro Gallardo, Bruno Broll, Juan Martín Desimoni (Taragüy), Alvaro Biscay, Genaro Carrio, Kalim Burlli y Camilo Schanton (Curne) y Francisco Liotta (Club Atlético San Isidro).