Tucumán campeón

Por segunda vez en su historia, Tucumán se coronó campeón del Seven de la República que se disputó en Paraná al vencer en la final a Uruguay, 12 a 8, con un try de Agustín Cortés en la última acción del juego

El seleccionado tucumano jugó un extraordinario torneo en la capital entrerriana, ganó todos los encuentros y se quedó con la última competencia del año.

Una semana antes, Tucumán también se consagró campeón del Seven de la República Femenino en Paraná, tanto en mayores como en juveniles.

Ayer, en el seven masculino, Buenos Aires se quedó con la Copa de Plata (quinto puesto) al superar a Rosario por 19 a 12, mientras que Misiones se llevó la Copa de Bronce (noveno lugar) al vencer a San Juan, 17 a 12.

Por su lado, la Unión de Rugby del Sur logró el ascenso y Salta descendió.