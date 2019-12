Recordatorio Dra. MARISA SILVIA PICCHIO

Q.E.P.D.

Falleció el 09 de diciembre de 2014. Querida hermana: reitero lo que siempre he dicho, fuiste y serás mi única hermana, la que se me adelantó en la partida. Te recordamos cada día de nuestra vida y siempre estás en nuestros corazones, con el afecto y el amor desde que viniste al mundo, a compartir los mejores momentos y acompañarnos en los no tan buenos. Lo que nos queda: recordarte siempre en los mejores momentos vividos, te quiero, te querremos siempre, abrazos al cielo y oraciones a tu memoria, para tu descanso junto a Dios nuestro Señor. Tu hermana Graciela y tu sobrina Gaby.