Santa Catalina: sortearán 50 nuevas viviendas en marzo

En el marco de la política habitacional que viene llevando adelante en toda la provincia, desde el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) informaron a El Litoral que en los próximos días comenzarán la construcción de 50 viviendas más en Santa Catalina y que las mismas serán sorteadas en marzo o abril del año entrante.

Estas nuevas viviendas quedaron pendientes de un grupo de 400, de las cuales 350 ya fueron ejecutadas.

Ante el cambio de las autoridades del Gobierno nacional y la incertidumbre de la continuidad de varios proyectos en materia habitacional, el interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) Julio Veglia adelantó a El Litoral que “a pesar de la incertidumbre, en los próximos días estamos iniciando 50 viviendas en Santa Catalina, que habían quedado de las 350 viviendas que se hicieron, ya que originalmente eran 400. Por un problema técnico esas construcciones se habían suspendido”.

Sobre la adjudicación de las nuevas viviendas dijo que “seguramente estaremos sorteándolas en marzo o abril. Los sorteos se tienen que hacer con antelación, porque así lo establece el Plan de Viviendas, para que los preadjudicatarios puedan tener una serie de reuniones con el área social de Invico, ya que articuladamente se hacen las recorridas”, detalló.

En cuanto al financiamiento de las obras comentó que “estas viviendas se están realizando con financiamiento el Instituto de Viviendas de Corrientes (Invico) y el Gobierno nacional (Plan Nacional de Viviendas).

500 Viviendas

“También estamos trabajando con el proyecto de 500 nuevas viviendas en Santa Catalina. Estamos aguardando realizar la presentación oficial en Nación porque nos está faltando definir el acuerdo con el Fideicomiso Santa Catalina por la cesión de los terrenos”.

Respecto de este nuevo proyecto habitacional y su financiación, Veglia dijo que “esto lo tenemos que presentar para que sea incluido en el presupuesto del año que viene”. Y prosiguió: “Veremos cómo se va a organizar el Gobierno nacional en el área de Hábitat y Vivienda específicamente y cómo va a venir la cuestión en materia de recursos económicos. Pero a nosotros lo que no nos puede faltar son los proyectos presentados, estamos trabajando para 500 viviendas más en Capital, y en toda la provincia cerca 2.400”, aseveró.

Cuotas

Acerca del pago de las cuotas de las viviendas, Veglia indicó que “si hiciéramos un estudio de quiénes están al día con el pago de las cuotas, podríamos decir que hay un 50 por ciento que tiene un atraso de no más de 10 cuotas. Las razones son varias: por comodidad o porque no pueden pagarla. Pero a estas últimas las estamos invitando a que se acerquen y redefinimos una cuota pagable de acuerdo a su realidad”.

“Estamos saliendo a los barrios para dialogar con los vecinos, ya que contamos con muchas facilidades de pago. Ahora tenemos el débito automático, también pueden abonar el monto correspondiente en los rapipagos descargando el cupón o bien en el banco”.

En referencia a los montos de las cuotas dijo que “antes no se actualizaban de acuerdo a las variaciones de la economía. Pero ahora esa cuota se elevó porque hemos actualizado los montos por gastos administrativos y seguro por incendio. Y ahora una cuota antigua que era de 9, 10 o 50 pesos ronda los 200 pesos y una en la actualidad vale 7.000 pesos. Ahora acordamos con el beneficiario que la cuota se irá actualizando de acuerdo al coeficiente de variación salarial, y esta situación permite que el sistema se autofinancie”, explicó.