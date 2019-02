“Acudiremos a la Justicia para que el Consejo Nacional financie la interna del PJ”

La Junta Electoral partidaria del peronismo tiene varios frentes abiertos de cara a las internas. Ayer por lo pronto, resolvieron prorrogar hasta el próximo viernes la presentación de nuevas fichas de afiliación.

Además, el presidente de la Junta, Marcelo Llano, tiene previsto reunirse con el presidente del Consejo provincial del PJ, Gerardo Bassi, para elevarle el pedido de varios dirigentes del interior, quienes solicitaron postergar por dos meses las internas debido a la emergencia hídrica.

Llano, además, está abocado a la tarea de conseguir financiamiento para las internas. “Vamos a solicitar que el Consejo Nacional (presidido por José Luis Gioja) financie las internas y si no tenemos respuestas, acudiremos a la jueza Maria Sebrini de Cubría porque el Consejo Nacional debe financiar las internas en Corrientes”, aseguró a El Litoral el presidente de la Junta.

“Hemos pedido un presupuesto al Correo y nos solicitaron definir la cantidad de escuelas y las localidades donde se votará. Es decir que hasta que no quede firme la cantidad de listas que competirán no podemos definir eso”, explicó e insistió: “Es una obligación del Consejo Nacional financiar las elecciones”.

“Por el momento, la Junta se autofinancia, pero no podemos continuar de este modo”, agregó. Sobre el motivo de la prórroga para presentar nuevas fichas, Llano dijo: “Sólo hoy hemos recibido 2.000 nuevas fichas de afiliación de gente del interior que recién ha podido acercarse a la Junta”.

Sobre la posibilidad de postergar las internas por dos meses, explicó: “La unidad del peronismo parte de esta interna, la última compulsa fue en 1999. Si nos aferramos a que sólo participe un sector, gran parte de los peronistas se cruzará de vereda. Por eso considero que si hay dirigentes del interior que quieren que se postergue la fecha de las elecciones, hay que hacerlo, para que puedan participar todos. Imaginate que se le pida a los militantes trabajar en una interna cuando tienen su casa bajo agua”.

“Pero la facultad de postergar las elecciones corresponde al Consejo provincial. Nosotros lo que hacemos es elevar al Consejo los pedidos de los dirigentes”, aclaró.

Al menos 71 listas reservaron nombres y número. Una treintena corresponde a la competencia por la presidencia del partido, el resto a cargos departamentales.

El domingo deberían oficializarse pero, debido a la cantidad, el plazo se prorrogó hasta el miércoles 6.

Entre los candidatos a presidir el partido, se destacan el ex legislador nacional Rodolfo Martínez Llano, quien el fin de semana concretó su tercer acto, en el playón de las Mil Viviendas.

Martínez Llano insistió en que “esta interna no se limita a ocupar espacios, sino al reconocimiento y legitimación de las representaciones políticas así como a la organización de la herramienta electoral que es el partido”.