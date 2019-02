Continuarán el calor y las lluvias

El calor nuevamente se hizo sentir ayer en la ciudad con una sensación térmica superior a los 44° y el consumo de energía fue de 617 MW, mientras que los pronósticos auguran que el cambio climático para algunos seguirá afectando a toda la provincia con altas temperaturas y tormentas abundantes hasta finales de abril. Otros especialistas sostienen que el proceso será lento y que en marzo las condiciones volverían a ser normales.

Desde el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (Icaa) informaron que promediando las 16 de ayer, la temperatura alcanzó los 38° y la sensación térmica llegó a los 44°. Mientras que, tras el colapso regional del martes que afectó a casi la mitad de los barrios de la ciudad, desde la Dirección de Energía de Corrientes (Dpec) informaron que el consumo eléctrico durante la siesta fue de 617 MW, registro inferior al del miércoles con 632 MW y del martes, cuando se repitió el record de consumo con 640 MW, que se produjo por primera vez el 7 de febrero de 2017.

Pronósticos

En cuanto a las condiciones climáticas actuales y sus causas, el especialista en agroclimatología Eduardo Sierra indicó que “el calentamiento del Atlántico hizo que durante los últimos 90 días las precipitaciones se concentren sobre la mesopotamia argentina, afectando zonas aledañas a Rio Grande do Sul, el este del Chaco, la Región Pampeana y el Uruguay. Contrariamente a lo que sucedió en gran parte de Paraguay, Brasil y en las altas cuencas del Paraná, por lo que no existe un estado de El Niño y el fenómeno responde al calentamiento del Atlántico subtropical frente a las costas de Brasil, Uruguay y Argentina”.

Mientras que en referencia a las perspectivas en cuanto al primer trimestre del año informó que “con el retorno simultáneo de los océanos Pacífico y Atlántico a sus niveles térmicos normales llevaría al sistema climático a un estado neutral que moderaría las precipitaciones. Pero este proceso será lento e irregular, por lo que las anomalías pluviométricas y térmicas continuarían todo febrero y recién en marzo comenzarían a normalizarse”.

Después el informe indica que “recién en marzo podría darse por finalizada el alerta, sin riego de tormentas intensas.

Mientras que Anthony Deane, meteorólogo de la consultora Weather Wise (servicio de información climática) en declaraciones a la prensa se refirió a la situación del litoral y dijo que “las tormentas van a seguir, esa zona del país no va a tener respiro hasta la segunda quincena de abril, lo que es realmente dramático. Lo que sucede es que son las lluvias del Brasil que se han desplazado al centro norte de la Argentina y en el caso de Brasil en la zona sureste (Camboriú) se inundó la ciudad, lo que cuesta pensarlo porque es muy ondulada, si lo ves en fotos no lo creés”.

“El caso del litoral está por arriba de todo lo manejable, desde lo personal no creo que quede otra que preocuparse de la población, trasladarla de los centros urbanos, porque algunos van a desaparecer, van a quedar debajo del agua. Sólo el 3% de todo el mapa de Corrientes va a quedar sin agua”.

“Para ser exacto, desde junio se cortan las lluvias, pero esta situación abarca mucho más, porque implica también al norte de Entre Ríos, toda la provincia del Chaco y Santa Fe”. “Pero no digo que van a desaparecer, sino que van a quedar bajo agua, lavados, y después se tendrá que volver a construir lo destruido”, aclaró.

“Esto supera la capacidad del hombre, pero es culpa del cambio de los padrones climáticos influenciados por la actividad del sol”.

Y en este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia para hoy una temperatura máxima de 35°, con cielo parcialmente nublado durante la mañana. Para la tarde noche anuncia probables chaparrones y tormentas aisladas que se extenderán durante el fin de semana con temperaturas que oscilarán entre los 23° y 28°. Además, el SMN informó un alerta por fuertes tormentas pero para el sur de la provincia de Corrientes.