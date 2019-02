Racing afronta un compromiso riesgoso: visita a River en Núñez

Racing Club afrontará hoy uno de los compromisos más riesgosos en su camino al título cuando visite a River Plate, actual campeón de América, que tiene escasas chances para sumarse a la lucha por ser campeón pero que buscará cortarle la buena racha al líder.

El partido se jugará desde las 19.20, en el Monumental, con el arbitraje de Patricio Loustau y televisación por parte de TNT Sports.

Racing llega como consolidado puntero, con 42 unidades, que representa un 82% de eficacia, que no le permite gozar de tranquilidad ya que su perseguidor, el sorprendente Defensa y Justicia, suma 39 puntos.

Hoy River está a 17 unidades de Racing, con un cotejo pendiente ante Rosario Central, y aunque la victoria le guiñe un ojo hoy, asoma como ilusorio que el equipo que dirige Marcelo Gallardo pueda entrometerse entre Racing y Defensa en la carrera por la vuelta olímpica.

Pero este River, el mismo que eliminó a Racing en los octavos de final de la Libertadores 2019 con un goleada 3 a 0 en el Monumental, quiere darse el gusto de bajar el puntero y “marcar territorio”.

Ese revés “copero” no deja de estar presente en la mente del entrenador Eduardo Coudet aunque hayan transcurrido cinco meses. Por eso, el “Chacho” dijo “no es una revancha con River ni con sus jugadores, pero sí es una revancha interna”.

Racing conforma su columna vertebral en la seguridad de Alejandro Donati en la zaga, la claridad a la hora de jugar del chileno Marcelo Díaz y la sapiencia y gol del ídolo y capitán Lisandro López. El equipo de Avellanada puede ofrecer resquicios en defensa, carecer de elaboración de juego pero daña al rival y marca.

En River ingresaría el paraguayo Robert Rojas para formar una defensa de tres hombres junto a Lucas Martínez Quarta y Javier Pinola. En la zona media jugaría el uruguayo Nicolás De La Cruz y no ingresarían Leonardo Ponzio e Ignacio Fernández.

Coudet no confirmó el equipo, pese a que casi seguro Ricardo Centurión sea reemplazado por Nery Domínguez, un cambio motivado por el bajo nivel del ex jugador de Boca y en la posibilidad de sumar más gente en la zona media.