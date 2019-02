Solá dijo que la ex presidenta “es una perseguida política”

A Felipe Solá no le “hacen ruido los cuadernos” de la corrupción. Así lo manifestó el precandidato presidencial peronista y diputado nacional, al defender su acercamiento político con la ex Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, a quien calificó como “una persona perseguida y juzgada políticamente”.

“Yo dije que Bonadio no puede ser el juez para juzgar a CFK porque todo Comodoro Py sabe que la detesta, y el presidente de la Corte admitió delante de mío que había un problema personal”, sostuvo Solá en diálogo con Radio Con Vos.

“La vi 3 veces de agosto pasado para acá y tuve discusiones con ella, pero mientras yo hablaba ella oía y mientras ella hablaba yo oía”, valoró el diputado peronista.

“La vi el día que saltó lo de los cuadernos, tenía audiencia programada, ese encuentro fue afectivo. Hablamos como dos amigos, yo no era amigo de ella, pero el encuentro fue afectivo”, dijo.

Y agregó que “el día de los cuadernos le dije a CFK gracias por recibirme en un día así y me dijo ‘estoy acostumbrada, esto es una mentira’”.