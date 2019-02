Krujoski seguirá en el Top Race y está cerca de correr en el TC Pista

Una temporada especial vivirá Humberto Krujoski en el automovilismo nacional. El piloto confirmó que volverá a ser protagonista del Top Race V6, donde cambiará de escudería y espera, en los próximos días, confirmar su presencia en el TC Pista. “Ya tengo experiencia en disputar dos torneos en forma simultánea. Creo que me va a poner en un óptimo rendimiento deportivo”, sostuvo el correntino.

Para disputar el Top Race V6, Krujoski se sumará al nuevo equipo Inbest Racing que llega para reemplazar al SDE Competición, aunque durante el inicio del año utilizará los mismos talleres del equipo santiagueño.

“Estoy muy contento por poder decir presente una vez más en el campeonato de Top Race V6, porque es una categoría que tiene pilotos de muy buen nivel y autos muy exigentes”, comentó Krujoski.

“Este año estaré en el Inbest Racing, una nueva estructura, aunque podríamos decir que es la continuidad de mi equipo anterior, el SDE Competición, pero con otra gerencia y parte técnica”, comentó el piloto.

Santiago Bussolini es el propietario y director general de Inbest Racing, que tendrá como Jefe Técnico a Nicolás Di Mundo.

“Ya estamos trabajando en la puesta a punto de los autos. Muy enfocados en recuperar el protagonismo que perdimos en el campeonato anterior. Estamos con grandes expectativas para el 2019”, agregó.

La primera fecha del Top Race está programada para el domingo 24 de febrero en Paraná.

Por otra parte, Krujoski apunta a concretar un gran desafío en el presente año: competir en el TC Pista, la categoría telonera del Turimo Carretera que ayer puso primera en Viedma, Río Negro, donde el vencedor fue Andrés Jankos. La idea del correntino es competir a partir de la segunda fecha que se correrá en el autódromo de Neuquén.

“La posibilidad de llegar al TC Pista me tiene muy entusiasmado. Por eso estamos intensificando relaciones y ultimando detalles para poder competir a partir de la segunda jornada. Trabajamos en la búsqueda de apoyo y seguimos dialogando con varios equipos a los que les interesa que me sume a su estructura” explicó Humberto.

Al comentar cuál es la idea de su arribo al TC Pista, el correntino indicó que “el objetivo es lograr la habilitación y licencia para poder correr en el Turismo Carretera en 2020 o 2021, para eso debemos hacer una temporada en esta división. El proyecto es ambicioso y desemboca en el TC, que es la máxima expresión del automovilismo argentino respecto a popularidad”, sentenció.