Valdés anunció más de mil cuadras de ripio para Capital en el 17 de Agosto

En la noche del lunes asumieron autoridades de los Circuitos 9° y 9° A de la UCR Capital, en el Salón de Usos Múltiples del barrio 17 de Agosto. Allí el gobernador Gustavo Valdés, anunció más de mil cuadras de ripio para Corrientes Capital, como trabajo conjunto con el Municipio.

El mandatario acompañó a la presidente del radicalismo de Capital Alejandra Seward y al intendente de Corrientes Eduardo Tassano, en la asunción de las nuevas autoridades. “Con una Municipalidad que daba una pérdida mensual de 20 millones de pesos, nosotros, desde el Gobierno de la Provincia no podíamos mirar para el costado”, expresó Valdés.

“Por eso trabajamos conjuntamente para dejar una Comuna saneada”, manifestó el mandatario, quien indirectamente apuntó contra la administración del peronista Fabián Ríos. “Hemos pagado cada peso que se olvidaron de pagar en la gestión anterior”, apuntó.

Valdés, además, agradeció a la Juventud Radical y habló con la militancia radical de cara al año electoral. “Espero que sea un año de realización y estemos preparados para llevar nuestra propuesta y comencemos a tomar parte y formación política dentro de la UCR y que Raúl Alfonsín nos llenará de esa fuerza, que nos hace estar parados dentro estos 35 años de democracia”, expresó Valdés durante el acto.

“Cuando uno imagina cómo es la elección de Capital, qué ocurre, nosotros recurrimos a los Comités de Secciones, en cada Sección hemos tomado la determinación, de hace mucho tiempo, de ir a cada lugar, de no hacer esa conformación típica de Comité Radical, sino que tenemos que salir y generar una estructura política que nos permita que llevemos la propuesta de la UCR de manera orgánica en los barrios”, manifestó respecto de la estructura partidaria en la ciudad.

El Gobernador destacó la “importancia que tiene cada uno de los comités de los circuitos de la Capital”. Luego añadió: “Logramos que la gente comprenda cuál era la propuesta de la Unión Cívica Radical y logramos ganar una elección que no nos daban oportunidad”.

“No le invitamos a los vecinos al cambio para decir que era fácil. No escapamos a los desafíos”, dijo Valdés, quien llamó a los militantes a un mayor trabajo.