Dos vueltas y una duda en Boca

El plantel de Boca Juniors entrenó ayer en el predio de Casa Amarilla de cara al encuentro del próximo domingo ante Lanús por la Superliga del fútbol argentino, con algunas dudas para conformar el equipo, con el regreso de Carlos Tevez al once titular.

Tevez se perfila para volver a ser titular en reemplazo de Mauro Zárate. De esta manera, el capitán de Boca regresaría al once inicial después de estar en el banco de suplentes en el empate en un gol ante Belgrano, el domingo pasado en Córdoba.

La otra variante sería el regreso de Emmanuel Más como marcador lateral izquierdo en lugar de Junior Alonso, de floja actuación ante el “Pirata” cordobés.

La duda estaría en el sector izquierdo de la mitad de cancha hacia adelante, donde el entrenador Gustavo Alfaro le podría dar descanso a Cristian Pavón, ya que Boca el miércoles 20 jugará su encuentro postergado ante Atlético Tucumán. En ese caso, entraría Emanuel Reynoso.

Si bien recién hoy el DT xeneize pararía un posible once en una práctica de fútbol formal, ayer realizó un entrenamiento -a puertas cerradas- donde puso dos equipos mezclados, pero en el cual ya dio algunas pistas de las posibles variantes para el fin de semana.

Con las mismas pecheras, Alfaro puso a Carlos Tevez con Darío Benedetto y Emmanuel Reynoso, y luego ingresó en su lugar Cristian Pavón.

Un posible equipo sería con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Agustin Almendra, Ivan Marcone, Jorman Campuzzano y Pavón o Reynoso; Tévez y Darío Benedetto.

Hoy, desde las 9.30, Boca hará una práctica de fútbol que posiblemente se realice en la Bombonera. Allí, el director técnico dará pautas más concretas sobre el equipo que recibirá a Lanús.

En tanto, Nahitan Nández volvió a entrenarse ayer en forma diferenciada y es muy difícil que pueda llegar para el domingo ante el Granate, ya que no sería parte de la práctica de fútbol de la fecha.

El volante uruguayo sigue sin reponerse de un esguince ligamentario en el dedo gordo de su pie izquierdo. Los médicos lo infiltraron el viernes pasado en la zona lesionada, pero el jugador siguió acusando dolor en la zona afectada.

Cabe recordar que la lesión de Nández (cuando aún estaba la posibilidad de que fuera transferido al fútbol italiano, que después no prosperó) empezó como un traumatismo en un dedo de su pie izquierdo, producto de un golpe en una práctica, y ahora se transformó en algo más complicado que preocupa a Gustavo Alfaro.

Boca enfrentará a Lanús en la Bombonera por la 19na. fecha de la Superliga del fútbol argentino el domingo desde las 19.20, con el arbitraje de Patricio Loustau.