El Paraná bajó hasta los 2,74 metros y está cerca de su marca histórica de hace 5 meses

El río Paraná alcanzó ayer una altura de 2,74 metros, 11 centímetros menos que el martes y 59 centímetros más que la mayor bajante del 2018, que se registró el 20 de septiembre y complicó el abastecimiento de combustibles que se realiza por la vía fluvial.

En tanto, desde el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente (Icaa) sostienen que se espera que durante los primeros 3 meses del año los niveles persistan en valores superiores a los normales, aunque con tendencia gradual descendente.

A casi cinco meses de la última bajante que se registró en el caudal Paraná con una altura de 2,15 metros el 20 de septiembre, se registra una tendencia fuertemente en baja en lo que va del año.

El 1 de enero la altura del cauce alcanzó los 4,10 metros, seguida por una marca de 4,58 el 22, para luego continuar con una tendencia baja que fue escalando importantes diferencias entre jornadas o semanas alcanzando tan sólo 3,76 el 1 de febrero; luego los 3,30 el 10, para terminar hoy con una marca de 2,74 metros, siendo este último registro el más bajo en lo que va del año.

Y si bien la altura que marcó el río Paraná ayer comienza a evidenciarse en los balnearios de costanera, se debe recordar que la última bajante que se produjo el 20 de septiembre del 2018 con 2,15 y que se extendió por un poco más de dos meses, provocó importantes consecuencias en cuanto al abastecimiento de combustibles en las provincias de Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, dado que alcanzó el mínimo histórico de los últimos 20 años.

En este contexto se analizó la declaración de una veda extraordinaria para proteger a los peces, pero con el correr de los días el caudal del Paraná comenzó a crecer y el Iguazú no descendió hasta los 9 metros y rondó entre los 9 y 11 metros, por lo que esta opción fue descartada por la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Corrientes. No obstante se recomendó que no se consuma pescado dado que la falta de oxígeno y la circulación en aguas sucias que pudieran sufrir los peces, podrían descomponerlos y a su vez generarían daños en la salud de los que los ingieran.

Bajante

En tanto, el Icaa en su informe trimestral sostiene que el promedio mensual en Corrientes fue de 3,98 metros -lo que resulta casi coincidente con el valor medio mensual desde 1993- y 0,64 metros menos que en el mes de diciembre.

Se espera que durante el primer trimestre, los niveles persistan en valores superiores a los normales, aunque con tendencia gradual descendente.