San Valentín: los obsequios tradicionales lideraron las ventas y 13 parejas dieron el sí

La venta por el día de San Valentín mejoró esa misma fecha, pero no llegó a ser la misma demanda que el año pasado. Los obsequios clásicos como rosas rojas, peluches y desayunos lideraron nuevamente las ventas en comercios del centro de la ciudad.

A la vez, desde el Registro Civil informaron a El Litoral que hubo en Capital 13 parejas que se casaron el día de los enamorados. En esta oportunidad no hubo matrimonio igualitario.

“Durante la mañana pidieron muchos desayunos, se entregaron más de 30 y a la tarde sólo dos meriendas. Además, hubo muchas parejas que vinieron a desayunar y a merendar a la confitería”, comentó ayer a El Litoral Melisa del Panambi y agregó que “las bandejas más económicas cuestan $1.200, pero también llevaron otros presentes menos costosos como bombones”.

Desde la florería ubicada en La Rioja e Yrigoyen, Claudia expresó a este diario que “la demanda empezó a aumentar a partir de las 10”. “Calculamos que vendimos menos de la mitad que el año pasado. En el 2018 el día anterior (13 de febrero) ya estábamos con muchos pedidos y nos faltaban algunas flores”, contó la dueña del lugar.

Lo más buscado para agasajar a sus enamoradas “siguen siendo las rosas rojas y vienen de todas las edades a comprar”. En este lugar ofrecían rosas a $100 y ramos a $600, hubo variación en cuanto al precio buscado, “algunos gastaban mucho y otros no tanto”.

En Donna Fiori, la demanda fue muy buena según comentaron a El Litoral. “Las rosas rojas son lo que más piden en esta fecha, pero también las multicolores. Hubo buena venta durante todo el día. Además de las rosas buscaban todo lo que diga Amor o Te Amo. Es un día para aprovechar y demostrar lo que uno siente por el otro”, contó Norma a este diario.

Por otra parte, desde el Registro Civil de la Provincia de Corrientes, comentaron a este diario que más de diez parejas dieron el sí en la ciudad capitalina. El año pasado se concretaron siete matrimonios, es decir, casi duplican el número en el día de ayer. “En la Capital hubo 13 casamientos el día de San Valentín. En la sede central fueron 8 y 5 en la delegación de Laguna Seca. Este año no hubo matrimonio igualitario como sucedió en años anteriores”, comentó Marcos Amarilla, director del Registro Civil de Corrientes.

Así como hubo buena demanda en desayunos, desde algunos comercios gastronómicos adelantaron que esperaban muchos comensales durante la noche de ayer por la fecha especial.

Las calles visualizaron el día, con motomandados llevando flores o confiterías con parejas compartiendo una comida.