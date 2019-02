Valdés: desdoblamiento y salarios 2019

El gobernador Gustavo Valdés se refirió ayer a la posibilidad de desdoblar las elecciones legislativas y también a la cuestión de salarios. “El plus se va a mantener, estamos conversando si blanqueamos o no blanqueamos”, anticipó.

El mandatario dijo ayer a Radio Sudamericana: “Nos estamos sometiendo como Gobierno a la decisión de la gente, por lo tanto, tenemos que tener una visión más provincial y después vendrá el debate nacional”, dijo para agregar: “Me inclino más a tener una elección desdoblada”.

“Nosotros tenemos una visión, estamos trabajando en una elección de medio término para poner en consideración lo que pasa en Corrientes”, indicó.

“Este es un año electoral fuerte y a, pesar de eso, no tenemos que dejar pasar la gestión, porque Corrientes necesita obras y el objetivo es el desarrollo así que vamos a seguir trabajando en gestión y política”, aseguró.

Salarios 2019

“Vamos a trabajar como lo venimos haciendo todos los años, dialogando y ver cómo buscamos dentro de las posibilidades del gobierno, Corrientes es una de la tres provincias que más ha subido los sueldos, tuvimos una política responsable y lo podemos ver en los índices, tenemos intenciones de trabajar en ese sentido en que la administración pública pueda tener el mejor salario posible”, explicó al ser consultado por los salarios de este año.

“No digo que la inflación no fue alta, pero no es una responsabilidad nuestra, lo que sí puedo controlar es cómo me paro frente a esa inflación. Creemos que tenemos que tratar de acercarnos dentro de las posibilidades en materia salarial y esto se notó en el mes de diciembre, que todas las semanas se pagó a la administración pública”, agregó.

“Nos gustaría tener todas las herramientas que podamos, pero dentro de las medidas que tenemos vamos a ser responsables y recuperar lo que más podamos el salario en Corrientes”, remarcó.

“El plus se va a mantener, estamos conversando si blanqueamos o no blanqueamos”, confirmó.