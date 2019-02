Valdés oficializó ejecución de obras viales en Santo Tomé

El gobernador Gustavo Valdés, presidió este sábado la entrega de 230 tarjetas que apuntan a mejorar la nutrición de mujeres embarazadas en Santo Tomé. Promediando el acto, realizado en el Club Gallini, el Mandatario le otorgó al jefe comunal un importante subsidio para la repavimentación de caminos urbanos que mejorarán considerablemente la transitabilidad en el corazón de la comuna.

Se trata de un subsidio de 15 millones de pesos, destinado a la ejecución de obras de repavimentación y rehabilitación de la avenida San Martín, entre las calles Roca y Saenz Peña; y esa misma calle, entre avenida San Martín y avenida Patagonia; incluyendo el empalme de la RP94 con calle Mitre.

“Es el inicio de una obra muy deseada y que los santotomeños necesitamos muchísimo”, expresó el intendente local, Mariano Garay,

Por otra parte, el mismo titular del Ejecutivo provincial, otorgó otro aporte -a través de Lotería Correntina- para la reparación de pistas y corrales dentro del predio de la Sociedad Rural de Santo Tomé por 500 mil pesos; en manos de su titular, Verónica Storti.

Por su parte, Valdés hizo referencia a las obras que inmediatamente darán inicio en el corazón de la ciudad para mejorar la transitabilidad vehicular. En este sentido, sostuvo que “hay algunos que no nos acompañan cuando requerimos recursos del Estado provincial para hacer este tipo de cosas. No tomamos créditos para otra cosa que no sea ayudar a todas las localidades”, ya que “no importa el color político y a pesar de que por ahí hay mezquindades, nosotros tenemos la generosidad de hacer una provincia grande, entre todos”, añadió, enfáticamente.

ENTREGA DE TARJETAS

Se hizo entrega de 230 tarjetas Mamá Mbareté en las inmediaciones de la institución a beneficiarias de las ciudades de Santo Tomé, Alvear y La Cruz.

Se trata de un aporte económico de mil pesos otorgado a través de la tarjeta, para adquirir productos de consumo interno en función de controlar la alimentación saludable de la madre y su niño por nacer en todo el periodo de la gestación y hasta tres meses más allá de este proceso biológico.

La entrega de estos plásticos se enmarca en el Programa Integral de Control Prenatal y Nutrición para un embarazo seguro, una propuesta que busca garantizar la buena alimentación de esas futuras mamás con la contraprestación de los controles gestacionales necesarios.