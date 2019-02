En el marco de la reunión del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical, el ex gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, y vicepresidente segundo de ese organismo partidario, aseguró “para tener tranquilidad, hace falta que el peronismo no gobierne el país por 20 años”.

Además, cuestionó la política económica del Gobierno nacional indicando que “el interior es un desastre”. Pero respaldó otro período de Mauricio Macri para mantener lejos del poder al peronismo.

En el debate el actual senador de la provincia realizó críticas a la política económica nacional y sostuvo que la situación “en el interior es un desastre”, según publicó el diario Clarín. No obstante, Colombi se sumó al consenso general que es de respaldo a un segundo período de Mauricio Macri en la presidencia de la Nación.

Explicó que ello obedecía a que “para tener tranquilidad, hace falta que el peronismo no gobierne el país por 20 años".

Los radicales coincidieron en agilizar negociaciones con la Rosada antes de llegar con una propuesta a los convencionales nacionales, quienes definirán en Jujuy la política de alianzas.