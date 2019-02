El Gobierno comenzó el diálogo salarial con docentes de cara al inicio de clases

Representantes de los ministerios de Hacienda y de Educación iniciaron el diálogo por salarios con referentes de cinco sindicatos docentes. Hubo un cuarto intermedio hasta el jueves. Ambas partes presentarán sus respectivas propuestas.

En la mañana de ayer los representantes de UDA, Amet, Acdp, MUD y Sadop se reunieron con la ministra de Educación, Susana Benítez, y con su par de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini. El cónclave se realizó en la sede de la cartera educativa. Fue el primer encuentro formal para discutir salarios, de cara al inicio de clases.

De la cita no participó Suteco, cuyo secretario general, Fernando Ramírez, se presentó ante la convocatoria pública del Gobierno. Sin embargo, una valla policial le impidió el acceso. Esto, días después del escarceo frente al Ministerio como parte de una manifestación que organizó el sindicato y anuncio de denuncia penal contra el sindicalista por parte del Ministerio de Educación.

Desde la cartera expresaron que el titular no fue convocado porque “voluntariamente rechazó participar de la mesa de gestión el año pasado”. En tanto, continuaron las conversaciones con los referentes de los demás sectores.

La de ayer fue la primera reunión. Cada parte afinará los números y aceitará los argumentos. Los gremios coincidieron en que se debe discutir una compensación por la pérdida del valor adquisitivo durante 2018. El año pasado cerraron un aumento del 16 por ciento. La inflación alcanzó el 47 puntos porcentuales en el NEA.

Desde el Gobierno señalaron que hubo una pauta salarial real que alcanzó el nivel de inflación. En tanto, indicaron que deberán ser racionales en la administración de los recursos públicos. Una de las alternativas sería trabajar sobre ítems específicos.

“Queremos aportar con números concretos. Estamos trabajando desde el Ministerio de Hacienda en la política salarial. Estamos trabajando con la idea de correcciones de conceptos remunerativos para que tenga su reflejo en el sector pasivo”, expresó a la prensa Rivas Piasentini.

El funcionario calificó al encuentro de positivo. “Tenemos que entender, y es un poco lo que planteábamos, que no sólo tenemos que hablar del salario. También estamos pagando el plus”, indicó. “Los porcentajes si bien dan un parámetro, no es sólo esto. Teníamos proyectada una inflación del 15,7 por ciento y hemos terminado con números diferentes. Si bien la inflación es un dato, la realidad de la Provincia es que en la orientación salarial es significativa”, indicó Piasentini.

“El eje central es la recuperación salarial de todo el sector público provincial”, añadió. No obstante, recordó que existe un presupuesto aprobado que deben cumplir. Aunque añadió que es fundamental para la gestión continuar, “como hace ocho años” con “la recuperación del salario básico docente”. Esto “tiene que ver con la carrera docente, con la aplicación del nomenclador docente”, expresó.

“Destaco el diálogo y el compromiso de los gremios docentes”, manifestó la ministra anfitriona. “Hemos decidido pasar a un cuarto intermedio donde se analizarán situaciones salariales más precisas para llevar a adelante las negociaciones”, señaló Benítez. El encuentro será el jueves 21 a las 9.30 en el Ministerio de Educación.

“Es un primer paso muy positivo el hecho de que hayamos podido iniciar el diálogo salarial con las autoridades educativas y económicas de la Provincia en el encuentro de este jueves que, si bien fue preliminar y sin definiciones de fondo, abre el camino del diálogo que estábamos reclamando”, manifestó el secretario general de Amet, Rufino Fernández.

“Pudimos expresar nuestra posición en relación con la pérdida del poder adquisitivo que padecieron los docentes tanto el año pasado como este que estamos transitando, y dejamos en claro que nuestro objetivo es recuperar la capacidad de consumo perdida en el ejercicio pasado y prever recomposiciones acordes con las proyecciones inflacionarias de 2019”, sostuvo.

“Otro de los aspectos que abordamos cuando llegó el turno de Amet fue el de los concursos de ingreso a la docencia, que en los últimos años se complicaron más de la cuenta y dejaron a muchos jóvenes con vocación de enseñar sin poder integrarse al mundo laboral”, puntualizó.

Por su parte, José Gea, de Acdp, también señaló que se debe recuperar el poder adquisitivo perdido en 2018. Consideró que el incremento debe contemplar este porcentaje, por lo que podría alcanzar un 50 por ciento en la demanda.

Los gremios deberán ponerse de acuerdo en la letra chica de los pedidos. Por su parte, Ramírez, quien no pudo ingresar a la reunión, lamentó la situación. “Suteco es uno de los gremios que más afiliados y afiliadas tiene en la Provincia, con probada legalidad y suficiente legitimidad en la representación de uno de los sectores mayoritarios de la docencia. Tenemos planteos y demandas claras que emanan de las maestras, profesoras, directivos, tutores, organizaciones y sectores sociales”, expresó el sindicalista en la entrada del Ministerio de Educación.