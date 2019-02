La cúpula militar negociaría la salida de Nicolás Maduro

Pese a las presiones internas y externas, Nicolás Maduro se sigue aferrando al poder en Venezuela. El presidente se sostiene, por ahora, gracias al apoyo de la Fuerza Armada. Sin embargo, Estados Unidos aseguró en las últimas horas que la cúpula militar chavista “está negociando con la oposición” la salida del mandatario bolivariano.

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, manifestó durante una entrevista con la cadena Fox News que los altos mandos militares y “las principales figuras que apoyan a Maduro están en constantes conversaciones con la oposición”.

“La prensa no ve esto, no está en la superficie, pero están negociando”, sostuvo el funcionario norteamericano.

Bolton también se refirió, vía Twitter, al pedido que hizo Maduro a la ONU para comprar medicinas para Venezuela: “Es interesante ver a Maduro recurrir a Naciones Unidas y a los gobiernos acusados de oprimir a las personas y utilizar prácticas corruptas para su propio beneficio”.

Grandes toneladas de ayuda humanitaria enviadas por la comunidad internacional aguardan en las fronteras porque su ingreso es bloqueado por el régimen chavista. En reiteradas oportunidades, el dictador venezolano aseguró que su país no sufre una crisis humanitaria. Ahora, en cambio, pidió de “manera especial” ayuda a la ONU.

“Nosotros tenemos acuerdos permanentes de apoyo, se llama asistencia técnica humanitaria, con la ONU y yo les he pedido de manera especial que nos ayuden a comprar las medicinas que nos bloquea el imperio estadounidense y ellos han dicho que nos van a ayudar a comprar todas las medicinas”, dijo Maduro.

En un acto conmemorativo del Gobierno en el estado Bolívar y transmitido de forma obligatoria por radio y televisión, indicó que está “buscando nuevos caminos con Naciones Unidas” para la compra de medicamentos y alimentos.

En ese sentido reiteró su negativa a aceptar la ayuda humanitaria de Estados Unidos, Colombia y otros países porque, remarcó, los venezolanos no son “mendigos”.

Ayer, aviones militares norteamericanos llegaron a Cúcuta, en la frontera con Colombia, con nuevos cargamentos de ayuda humanitaria, al tiempo que Juan Guaidó, presidente interino, convocó a una gran movilización para el próximo 23 de febrero para acompañar en todo el país a las caravanas que entregarán los alimentos y medicinas.

El viernes, Maduro llamó a los militares a preparar “un plan especial de despliegue” en la zona fronteriza con Colombia frente a lo que denunció como “planes de guerra” de los gobiernos de Donald Trump e Iván Duque.

“No estoy exagerando. Anunciaron en la Casa Blanca, Donald Trump e Iván Duque, planes de guerra contra Venezuela”, expresó el dictador chavista al referirse a un encuentro sostenido por los presidentes de Estados Unidos y Colombia, el miércoles, en Washington.