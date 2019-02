El chamamé pegó un sapucay en Tecnópolis

Por Guido Rodríguez - Colaboración

Difusor del chamamé en Buenos Aires

El sapucay correntino se hizo sentir en el Microestadio de Tecnópolis, ubicado sobre la Avenida Gral Paz en el límite de la Ciudad de Buenos Aires. Organizado por Presidencia de La Nación, el comienzo del evento estaba pautado a las 18hs, pero se retrasó sólo 25 minutos por el ingreso de la gente que estaba realizando la cola ya desde las 17. La apertura del evento la realizó “Blas Martínez Riera Grupo”, Blas Martínez Riera en guitarra y canto, Ernesto Martínez Riera en acordeón, Ramón Feliciano Giménez en voz y guitarra con el acompañamiento en bandoneón de Gabriel “Popi” Cerdán. La selección de temas fueron “Mamita Guapa”, “Polquita de mis sueños”, “La Aporreada”, “Mírame”, la obra de Jose Larralde “Yerba y Olvido” entre otros. En éste marco estuvieron como invitados Valentín Herlan, un joven acordeonista de Goya, Corrientes de 15 años, futura promesa para el género, que interpretó las obras “Caraicho Isaco” y “Paraje Vence Rincón”, también Cristian Palacios, un joven locutor y cantante de tangos interpretó junto a Blas la pieza “A Villa Guillermina” recibiendo el aplauso de toda la platea.

En diálogo con el El Litoral Blas nos comenta : “Estamos contentos por el bellísimo momento que estamos pasando nosotros y el chamamé, que llega a un lugar importante como es el Microestadio de Tecnópolis, uno de los estadios cerrados más grande del país y más grande que el Lunas Park, imaginate se me viene a la mente los festivales de chamame, tener la posibilidad de participar de éste, pensábamos que lo más grande que hicimos el año pasado era en el Teatro Colón, pero éste lo superó un poquitito . Nosotros tocamos acá en el lanzamiento de la Fiesta Nacional del Chamamé, pero se hizo afuera en “La plaza de las Banderas”, tuvimos un verano complicado muchas actuaciones suspendidas por las inclemencias del tiempo, no pudimos estar en Corrientes, asi que ésto es como un premio por haber estado guardado casi dos meses”. Ante la consulta de cómo se observa al chamamé en distintos escenarios hoy en día Blas nos dice : “ Va tomando algunos lugares que tenía que haber ocupado hace décadas, lamentablemente por culpa de los músicos, los medios, parte del público, por eso el chamamé no pudo tener el lugar que se merece aún, es el comienzo de algo, creo debería haber más iniciativas como estas en todo el país, y esperamos que muchos artistas chamameceros puedan acceder a ésto también”.

El sonido fue maravilloso y el clima de la gente era cálido, los gemelos Martínez Riera dejaron la pista caliente e hizo su ingreso el histórico acordeonista de Palmar Grande, Corrientes, Tilo Ecobar. Nos brindó los acordes de algunas obras como “Dátil Corá”, “Escobillando”, “El Toro”, “La Polvareda” “Karaí Palemon” y las piezas que son de su propia firma y clásicos del chamamé como “Caballito de Batalla”, “No Me Aflojes Compañero”, “Estilazo Correntino” y “Sapucay Pucú” entre otras. También cantó un extracto de “Kilometro 11” acompañado en guitarra por Ricardo “El Zurdo” Alderete nacido en Santa Lucía, Corrientes. Tilo nos comenta: “Emocionado por el diario “El Litoral” y aprovecho para saludar a mis alumnos como Santiago Ávalos, Emiliano López, Nico Cardozo, Fernando Díaz y esperemos andar por Corrientes muy pronto”.

El tercer lugar lo ocupó el grupo “Tupá” con Carlos Escobar en la dirección, Ricardo Orellana en acordeón, Gabriel Bartolucci en guitarra, Fabián Cartier en teclados y Juanjo Beláustegui en reemplazo de Aldy Balestra brindaron un show que se colmó de alegría como venía transcurriendo el festival. Clásicos como “Sobredosis de Chamamé”, “Están Todos Detenidos” “Lucerito Alba” y un bloque de ocho minutos que rescataron algunas piezas del género como “Nda recoy La Culpa”, “Estancia San Blas”, “Mi Bien Amada”, “La Ca-ú”, “Viejo Naranjal” por citar algunas. El grupo recibió la energía de la gente de Buenos Aires, los últimos dos lugares que habían tocado era en el CCK Y el Teatro Colón. En diálogo Carlos Escobar nos comentó : Nosotros vivimos en Capital Federal y estamos lejos del pago y cada vez que ocurren éstas cosas donde se juntan los chamameceros en éste caso Tilo Escobar, los hijos de Blasito Martínez Riera, Los Alonsitos y Nosotros (Tupá), estoy sorprendido por la cantidad de correntinos que han venido a bailar y estar un rato con su chamamé. Para los que vivimos lejos, siempre es difícil, desde el año `90 vivimos en Buenos Aires, cuando éramos Trío Laurel y estar lejos del pago duele y mucho y por ahí nuestra conexión es cuando vamos a Corrientes , Misiones , Entre Ríos, y no tenemos tanto tiempo de visitar a tantos amigos. Aprovecho para saludar a todos los correntinos. Seguimos después por Villaguay, después una gira por los siete lagos y luego Colombia, que para ellos somos música latina como el caso de Carlos Vives que toca folklore, pero para nosotros es música latina.

El cierre lo ocuparon “Los Alonsitos” con Ariel Baez, Marcos y Marcelo Roselli a la cabeza interpretaron más de una hora todo su repertorio ante el público que los esperó hasta el final. Se escucharon “El Forastero”, “Puente Pexoa”, “Todo el Mundo a Cantar”, “Vienes y Vas”,la chamarra “Ladrillo Bayo”, “El Burro”, “Caraícho”, “Mi Caballo Bayo”, “Ah Mi Corrientes Porá” entre otros. En medio del show se invitó al público a una competencia de chamamé, allí se bailaron bajos los acordes de “Laguna Totora”, “El Gato Moro”, “Galleta Collera”, y “ El Gateao” de la cuál tres parejas recibieron un cd del grupo como premio. El Cierre fue con la obra de Mario Millán Medina “Mi Ponchillo Colorado” brindando un show con todas las luces como tiene acostumbrado el grupo correntino. En diálogo con “El Litoral” Ariel Baez nos comentó: “La gente de Buenos Aires nos recibe siempre muy bien , en una noche y en un lugar especial como es el caso de Tecnópolis, lugar que se reúnen las expresiones con lo federal y lo nacional y creo que el chamamé sea parte de las noches de música federal me parece muy imporante darle el lugar que se merece y sobre todo cuando cuando piensen en chamame piensen en nosotros, es un orgullo muy grande festejar con mucha gente de del interior reside aquí ,un placer estar acá y representar con otros grupos en ésta noche chamamecera.