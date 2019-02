A días de la nueva cumbre, Trump y Kim intercambian elogios y promesas

Antes de que termine febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, se verán cara a cara por segunda vez en una cumbre en Vietnam y se espera a que llegue a buen puerto: la desnuclearización de la península.

El viernes pasado, el republicano destacó el “enorme” potencial económico de Pyongyang, consideró que el país y Kim “tienen una gran oportunidad para alcanzar una enorme prosperidad económica en el futuro” y agregó que tiene “prisa” por reunirse con el norcoreano en Vietnam, el 27 y 28 de febrero.

En una especie de devolución de gentilezas, ayer el principal diario norcoreano, el Rodong Sinmun, resaltó la determinación de su líder de terminar con el programa nuclear tras la seguidilla de pruebas balísticas que encendieron la alerta en occidente y elevaron la tensión con las potencias.

“Kim Jong-un ha sorprendido a todo el mundo con su impactante e imprevista determinación de desnuclearizar la península coreana”, aseguró el diario y remarcó como indicios el desmantelamiento del recinto de pruebas nucleares de Punggyeri y la suspensión de ensayos de lanzamientos de misiles.

Asimismo, de acuerdo con lo publicado por la agencia Yonhap, publicó que “la proclamación de la postura de Kim en su discurso de Año Nuevo de ‘no a la creación de armas nucleares, no a las pruebas, no a su uso y no a su propagación’ alberga la firme determinación de Kim de que no retrocederá en sus pasos actuales hacia la paz”.