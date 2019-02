Boca Unidos recibe a Sarmiento en un partido donde urge la victoria

En un partido bisagra, donde los tres puntos en juego serán fundamentales para las aspiraciones de los protagonistas, Boca Unidos recibirá esta noche a Sarmiento de Resistencia en el cierre de la tercera fecha de la segunda fase del Torneo Federal A 2018/19.

El encuentro, correspondiente al Octogonal B, se jugará desde las 21 en el estadio ubicado en el complejo Leoncio Benítez, será arbitrado por Nahuel Viñas y contará con transmisión en directo por parte de DeporTV.

Ambos equipos aún no ganaron este año, en la continuidad del certamen, por lo que necesitan el triunfo para comenzar a despegar en la tabla de posiciones.

Boca Unidos viene de caer en Mendoza ante Deportivo Maipú y suma un punto del empate inaugural ante San Jorge de Tucumán, mientras que el Decano del fútbol chaqueño llega al compromiso tras igualar de local con Desamparados de San Juan, previamente empardó también el clásico ante For Ever.

La derrota en tierras mendocinas dejó una secuela de tres expulsiones en el conjunto correntino: Alejandro Medina (una fecha de suspensión), Cristian Núñez (dos fechas) y Gonzalo Ríos (tres fechas), a lo que hay que sumarle la baja de Gerardo Maciel, por lesión.

El técnico, Carlos Mayor (también expulsado y suspendido), hará tres modificaciones obligadas y una táctica en la formación que saldrá esta noche al campo de juego del barrio 17 de Agosto.

Es así que esta noche hará su debut con la camiseta aurirroja el arquero Federico Crivelli, quien llegó como segundo refuerzo para encarar la segunda parte del torneo. El ex Temperley y Tigre reemplazará a Medina.

Por Cristian Núñez ingresará Julio Cáceres, quien hará dupla de ataque con Antonio Medina, mientras que en la mitad de la cancha habrá otras dos modificaciones: Fabrizio Palma jugará en lugar de Maciel, en tanto que Ataliva Schweizer tomará el lugar de Ojeda, en lo que será el único cambio táctico.

Las expulsiones le permitirán esperar su oportunidad en el banco de relevos a Lautaro Larrasabal y Nicolás Ledesma. Este último vuelve a estar a consideración de Mayor, luego de la operación de meniscos a la que se sometió en el mes de diciembre.

Por el lado de Sarmiento, el que volverá esta noche al equipo luego de su expulsión ante For Ever será el marcador central paraguayo Ronald Huth, quien retornará por Jonathan Gallardo, que tiene un golpe en la rodilla derecha, por lo que Enzo Córdoba se ubicará como lateral derecho.

El que será nuevamente baja para este partido ante los correntinos será Alexis Bulgarelli. El cuerpo técnico prefiere no arriesgarlo para que la contractura que tiene no se convierta en desgarro, por lo que el delantero chaqueño Gonzalo Cañete seguirá como titular en el equipo.