Carnaval, una fiesta que se sostiene y crece gracias al espíritu de los comparseros

Verónica Echezarraga

vechezarraga@ellitoral.com.ar

“Hace un mes que no duerno bien, tengo todo el cuerpo lastimado pero no importa porque a nosotros esto nos gusta, y porque nos gusta dejamos todo acá (en el corsódromo)”. El comentario pertenece a un solo comparsero, pero sin dudas representa el espíritu que cada verano mueve a miles de personas de distintas edades a entregarse por completo a la fiesta de Momo. El sábado en el Nolo Alías ese espíritu estuvo más vivo que nunca con comparsas y agrupaciones musicales que volvieron a ajustar sus propuestas para dar al público un espectáculo de calidad y además, por supuesto, para seducir al jurado y tratar de llevarse la mayor cantidad de puntos en la competencia más divertida del año. Aunque la cantidad de público fue inferior a la del viernes, la tercera velada fue una fiesta desde temprano. Ayer al cierre de esta edición comenzaba el cuarto desfile puntuable.

El carnaval es una fiesta que aterrizó en Corrientes durante el siglo XX y con el tiempo logró afianzarse en la cultura local hasta convertirse en una de las celebraciones populares más importantes del pueblo del Taragüí. El rey de la burla supo sortear fuertes crisis y en todas fueron los comparseros los primeros en demostrar que no estaban dispuestos a dejar morir a esta manifestación cultural que además se convirtió en una importante usina económica.

La noche del sábado en el corsódromo Nolo Alías fue ejemplo de esto. Las cuatro comparsas grandes (Sapucay, Ara Berá, Arandú Beleza, Copacabana) y las cinco agrupaciones musicales (Samba Show, Samba total, Sambanda, Imperio Bahiano y Kamandukahia) mejoraron sus propuestas (unas más que otras) y salieron a la avenida con más fuerza que noches anteriores. A esto se sumó la presencia de las comparsas invitadas de Ituzaingó “Samboyeré” y “Brillo de Luna”.

En el tercer desfile puntuable Ara Berá y Sapucay dejaron claro que pelearán hasta el último minuto por llevarse el título 2019.

Sapucay conoce sus fortalezas y las utiliza bien. La comparsa del gallo tiene artistas talentosos y figuras de peso en el carnaval como es el caso de Goyo Prieto que luego de muchos años sin salir a la avenida, regresó personificando al ex gobernador de Corrientes Juan Ramón Vidal. Goyo ingresa junto a la reina Iteva del carnaval la Rubia Meana en el papel de la esposa del ex mandatario “Eloisa Torrent de Vidal”. La comparsa tiene además carros llamativos como el de la Mansión que lleva como figuras a Florencia de Pompert y Augusto Santoro (protagonistas del show de comparsas). Y el repertorio es otro de los puntos fuertes de esta comparsa que pretende conservar el título que ganó el año pasado.

El sábado Ara Berá con un buen popurrí musical volvió a mostrarse enérgica. En la apertura utilizó (al igual que el viernes) luces y bengalas rojas para ambientar el inicio de una historia de terror con final feliz.

En su primer cuadro la carroza “Maquina del terror” que lleva como figura a la actual embajadora del carnaval Victoria Arguelles (sol) impacta tanto como algunos monstruos, tal es el caso de Francisco Pancho Benítez (Monstruo de Frankenstein), Daniel Pacella (El Conde Drácula), Alfredo Acevedo (el fantasma de la Opera)y Eliot Gómez (Monstruo de la laguna) entre otros.

La Escuela de Samba propone un show donde además del baile (con la bastonera Rocío Godoy) y la música de la Universidad del Sonido resalta una puesta en escena terrorífica con Jacks y novias cadavéricas.

En cuanto a las agrupaciones musicales, nuevamente la disputa por el premio mayor parece estar entre Imperio Bahiano y Samba Total.

En tal sentido vale resaltar que la función principal de las agrupaciones es divertir al público, hacerlo bailar y dejar el ánimo del corsódromo bien arriba. Para esto los animadores cumplen un papel fundamental y todos los años los de las cinco agrupaciones tratan de encontrar “eso que hace al auditorio saltar, gritar y tirar nieve”. Pero además en cada edición de la fiesta, estas comparsas pequeñas pulen su vestuario y coreografía.

Ayer al cierre de esta edición tenía lugar en el Nolo Alías el cuarto desfile puntuable, mientras que el miércoles en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola será el tercer y último show de comparsas.