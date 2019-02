Goya: denuncian que sujeto desfiguró a su ex mujer a golpes

En un impactante hecho, denuncian que una mujer en Goya fue brutalmente atacada a golpes por su ex pareja, quien, además, amenazó a los vecinos.

Según el portal de TN Goya, el hecho sucedió el fin de semana en el barrio La Rotonda por calle José M. Soto al 1500, donde un hombre de apellido Alvarez llegó a la casa de su ex pareja en horas de la madrugada.

Revelaron que el sujeto la dejó inconsciente de tantas trompadas.

La víctima de violencia de género, identificada como Sofía, previamente había realizado varias denuncias, hasta lograr la perimetral. Pero todo esto no fue suficiente para frenar la violencia bruta de este hombre. La víctima fue trasladada al hospital de Goya y el golpeador llamó posteriormente a su domicilio para dejar un mensaje, “esta noche voy a ir a al barrio a cagar a tiros a los vecinos”.

Testigo

El hecho con ribetes de una película de suspenso causó gran estupor en Goya. Un testigo presencial contó a los medios de prensa locales que “anoche en la madrugada tipo 2 de la mañana la ex pareja de Sofía, (Héctor Alvarez) le vino a pegar en la vereda dejándola casi inconsciente”.

Agregó que frente el hecho “llamamos a la Policía dos veces porque nunca mandaban un móvil. Después 20 minutos aproximadamente vino un patrullero. Lo único que hicieron fue llamar a la ambulancia”, observó.

Agregó que “después, a la media hora, llegó solamente el chofer sin enfermera. La chica ya se estaba ahogando y durmiéndose porque no la podíamos sentar ni nada. La ambulancia venía con una tranquilidad sin luces ni sirenas, el supuesto camillero no la podía subir a la camilla porque no sabía cómo, mientras ella gritaba de dolor”, resaltó.

Aseguró que “le tuvo que ayudar el policía, la verdad que es una vergüenza la atención tanto en la guardia como de la ambulancia”, opinó.

En otro orden de cosas sostuvo que “a la mujer golpeada le tenían que hacer una tomografía, pero le informaron que no andaba el aparato así que para realizar el estudio, le cobran $1.500. Sólo la vio un médico clínico ni siquiera un traumatólogo. Ella tiene costillas rotas, pero así como la llevaron la dejaron en el hospital...”, remarcó.

Disculpas

El mismo testigo que prefirió mantener su anonimato relató, además, que “hoy el tipo llamó por teléfono pidiendo disculpas por lo que pasó. Después empezó otra discusión y amenazó que esta noche va a venir a atacarnos a tiros a todos y a quien se meta. La verdad no se qué hace la Policía que no lo busca y lo mete preso. Anda como si nada por la calle. Si llega a pasar algo acá que la Policía reaccione. Podría matar a alguien, es un enfermo, está loco”, opinó el testigo con gran angustia.

Aseguró que el acusado “tiene varias denuncias hechas. Hasta la perimetral le hizo la mamá de ella, pero el jueves al mediodía igual entró a la casa, la amenazó a ella y a su madre. También le quiso pegar”, remarcó.