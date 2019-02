Racing goleó y da pelea en la cima de la tabla

Racing Club no tuvo inconvenientes para mantenerse en el mismo primer escalón de la Superliga que comparte con Defensa y Justicia, tras sortear anoche con facilidad un nuevo obstáculo como el muy venido a menos Godoy Cruz, de Mendoza, al que superó en Avellaneda por 3 a 0 en el cierre de la 19na. fecha del certamen.

Los goles fueron conquistados por su capitán Lisandro “Licha” López y del mediocampista Matías Zaracho en dos ocasiones.

Ahora la Academia y el Halcón cuentan con 45 puntos en su haber, nada menos que 10 por encima de quien los persigue con más inmediatez, Boca Juniors (cuenta con un cotejo menos que jugará como local el miércoles ante Atlético Tucumán, cuarto con tres unidades menos que el “xeneize”).

Racing cuenta con dos derrotas en su haber a lo largo del campeonato, mientras que los de Florencio Varela son los únicos invictos de la competencia.

Después de la semana convulsionada post derrota en River, Racing salió decidido a cambiar la cara ante su gente, como ya lo había hecho el jueves pasado en Brasil, ante Corinthians y por la Copa Sudamericana.

Así la “Academia” se sostuvo en la punta y todo parece apuntar a la última fecha en el mismo escenario de hoy, donde se verá las caras con Defensa y Justicia, en una final no planificada que el destino pondrá en el camino de ambos. Ahora buscará mantenerlo el próximo sábado cuando visite a Independiente en el Clásico de Avellaneda, donde intentará no repetir los errores de otros encuentros clave en esta temporada.