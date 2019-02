Coyette se fue de San Martín por “diferencias”

El entrenador Walter Coyette afirmó que su salida de San Martín de Tucumán se debió a diferencias con integrantes del plantel y dirigentes, quienes no se alinearon con su “línea de juego” y confirmó amenazas a su familia. “Me fui porque veo cosas en el plantel. Hubo jugadores y dirigentes que no estuvieron alineados con la línea de juego, entonces hay que tomar decisiones”, manifestó Coyette en diálogo con radio Rivadavia.

Coyette, de 43 años, aseguró que su familia recibió amenazas en las últimas horas.

“Ese es mi punto máximo. Es muy difícil aislar a mi familia de esto, pero una cosa es que se metan conmigo y otra con mis hijos que no tienen nada que ver. Yo soy un laburante que le pone lo mejor al club”, indicó Coyette.

El ex DT de San Martín de Tucumán señaló que su salida no emparentó por “los malos resultados o un capricho” y sí por diferencias con jugadores y dirigentes.

“(Claudio) Bieler no hizo los partidos amistosos y creo que en lo futbolísitco no está de la mejor manera. Como todo jugador no le gusta quedar afuera, pero el futbolista tiene que entenderlo y alinearse al pensamiento del entrenador”, dijo el ex DT de Chacarita Juniors. San Martín está último en la tabla de promedios y el próximo domingo visitará a River Plate en el Monumental por la fecha 20 de la Superliga.