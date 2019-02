Mayer perdió en Río frente al ascendente español Jaume Munar

Leonardo Mayer no pudo cumplir una buena performance en el ATP 500 de Río de Janeiro, Brasil, y perdió ayer en primera ronda frente al español Jaume Munar por 7-6 (7-5 en el tiebreak) y 6-4.

Tras caer en octavos de final en el ATP 250 Argentina Open ante Guido Pella, “El Yacaré” no logró avanzar y sucumbió frente a un tenista de muy buena actualidad.

Pese a tener buenos números con su saque y de jugar el 65% de sus primeros servicios, Mayer no pudo quedarse con el duelo ante el joven mallorquín de 21 años. En el primer set se le escapó en un ajustado desempate.

En el segundo parcial, Munar consiguió un quiebre -dispuso de dos oportunidades a lo largo de todo el encuentro-, mientras que el correntino no pudo quedarse con el saque de su rival en las dos chances que se le presentaron. Eso le alcanzó al pupilo de Rafael Nadal para cerrar el partido a su favor en 1 hora y 39 minutos de juego.

Munar, 66° del ranking desde esta semana, viene en progreso y alcanzó los cuartos de final en los certámenes 250 de Córdoba y Buenos Aires. Su próximo rival en Río será el británico Cameron Norrie.

Por su parte, Mayer -55° del mundo- se despidió en la rueda inaugural en Córdoba y en los octavos de final en Buenos Aires. El próximo torneo del correntino será el de San Pablo, también sobre canchas lentas.

En cuanto al resto de la Legión Argentina, el azuleño Federico Delbonis fue el único ganador de la jornada de ayer.

Delbonis, 80° en el ranking mundial, superó al tunecino Malek Jaziri (44) por 6-3 y 7-5, en 1 hora y 56 minutos de juego.

En tanto que el bahiense Guido Pella (46), finalista en Córdoba y semifinalista en Buenos Aires, cayó ante el portugués Joao Sousa (40) por 6-4, 3-6 y 6-4, en 2 horas y 15 minutos.

A su vez, Carlos Berlocq (140) fue derrotado por el noruego Casper Ruud (135) por 6-1 y 6-2, en 1 hora y 29 minutos; mientras Guido Andreozzi (76) cayó contra el boliviano Hugo Dellien (113) por 6-4 y 6-4, también en 1 hora y 29 minutos.

Además, compiten en Río los argentinos Juan Ignacio Lóndero (69) y Diego Schwartzman (19).