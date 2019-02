Asesinaron a puñaladas en Brasil a un turista argentino

La víctima era Daniel Barizone, oriundo de la localidad cordobesa de Obispo Trejo, pero que residía en la capital de Córdoba. A su vez, se indicó que los autores del crimen fueron dos delincuentes que todavía no pudieron ser encontrados por la policía local.

Poco después de las cinco de la tarde, Barizone caminaba con su esposa y a su hija adolescente por la Playa del Faro, en la ciudad de Itapúa. En un momento, dos delincuentes se le acercaron e intentaron robarle sus pertenencias. Según fuentes policiales, se produjo un forcejeo y los ladrones le asestaron dos puñaladas en la zona de las costillas. En ese instante se desató el caos, el resto de los turistas presentes empezaron a acercarse al lugar del ataque, ocurrido en medio de la playa, otros corrían en busca de ayuda de algún médico de la zona.

Una joven enfermera, que vive a unos 50 metros del lugar del crimen, escuchó los gritos de la pareja y de la hija de la víctima y salió de su casa para intentar ayudar a Barizone.

“Escuché gritos. Me daba cuenta de que hablaban en otro idioma, no eran brasileñas. Seguro eran la mujer y la hija de este hombre. Estaban pidiendo auxilio. Cuando llegué, él ya llevaba bastante tiempo tirado ahí. Le hice primeros auxilios y después vino la ambulancia. Los médicos continuaron con la atención, que fue muy buena, pero no pudimos salvarlo. Ya no se podía hacer nada”, afirmó la enfermera en declaraciones a la cadena de televisión O Globo.

Según informó el diario La Voz, el cónsul argentino en Salvador, Pablo Virasoro, brindó asistencia y contención a la esposa e hija de la víctima. La causa quedó en manos de una comisaría turística y siguen prófugos los sospechosos del crimen.