Boca Unidos prueba el equipo que se medirá frente a Chaco For Ever

En la práctica que se cumplirá hoy en el complejo de fútbol Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, el técnico de Boca Unidos, Carlos Mayor, podría definir la formación del equipo que se jugará todo el sábado a la noche en su visita a Chaco For Ever.

El partido, correspondiente a la cuarta fecha de la segunda fase del octogonal B del Torneo Federal A, se jugará desde las 21.30 en el estadio Juan Alberto García, y será arbitrado por Carlos Córdoba de Santa Fe.

Para este importante compromiso el cuerpo técnico ya podrá contar con el arquero Alejandro Medina, quien purgó la fecha de suspensión por su expulsión al final del juego ante Deportivo Maipú de Mendoza.

En cambio, aún no estarán disponibles los delanteros Cristian Núñez y Gonzalo Ríos (le quedan 1 y 2 fechas de suspensión, respectivamente), así como el mediocampista ofensivo Gerardo Maciel, quien deberá ser operado de una lesión en los meniscos.