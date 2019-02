Usaban la moto “por última vez” y murieron atropellados

Fernando Gutson (23) y Nahuel Tévez (22) se habían juntado con otros amigos la noche del viernes en el barrio 20 de Enero en Laferrere para conmemorar la muerte de uno de los chicos de su grupo, asesinado un tiempo atrás. Gutson estaba en su moto, que tenía vendida e iba a entregar el lunes. Por eso su amigo, ya entrada la madrugada del sábado 16, le pidió dar una última vuelta, sin saber que sería efectivamente la última, pero de sus vidas: una camioneta los embistió en la esquina de Cristianía y Las Camelias, los mató en el acto y el conductor, que ahora es buscado por la Policía y la Justicia bonaerense, escapó.

“Quiero justicia, quiero que encuentren al asesino de nuestros hijos y lo condenen por lo que hizo, fue un asesinato”, comentó a Infobae Gisela Gutson, mamá de Fernando, apenas 24 horas después de enterrar al joven. Su hijo trabajaba como empleado de comercio y estaba construyendo su casa en el barrio de Villa Madero gracias a un juicio por un accidente laboral que ganó meses atrás. Tévez era camionero y estaba a punto de cumplir los 23 años.

“Mi hijo vendía la moto, la entregaba el lunes, se lo pedimos por favor yo y su novia, y ya la tenía vendida. Pero fue a recordar a su amigo asesinado y Nahuel le pidió para dar una última vuelta, quería manejar él y llevar a mi hijo, que se subió de acompañante”, relató la madre de Gutson.

Los chicos salieron desde Cristianía y Avenida Central, dieron la vuelta en Rotonda General Belgrano, tomaron Crovara y luego otra vez Cristianía, cuando una camioneta que iba por el carril derecho dobló a la izquierda sin poner la luz de giro, encerró y chocó la moto, golpeando a los jóvenes, que murieron en el acto.

Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, una testigo se presentó espontáneamente horas después, relató el hecho y aportó la identidad del presunto autor del homicidio. De acuerdo con lo que comentaron fuentes policiales, la mujer dijo que tenía miedo, que tras el incidente el hombre la llevó a su casa y le dijo: “Vos no viste nada”.

El fiscal Federico Medone, titular de la UFI 3 descentralizada de Laferrere, pidió los registros de cámaras de propiedades privadas de la zona, ya que las municipales no funcionan y, si bien no fue confirmado, tendría identificado al sospechoso.

Según confiaron las fuentes, el aporte de la testigo sería trascendental para ubicar al sospechoso, quien será imputado por homicidio simple con dolo eventual, agravado por el abandono de persona.

La idea del fiscal, según fuentes cercanas a la investigación, es pedir la detención del sospechoso, algo que deberá autorizar en las próximas horas el juez Raúl Ricardo Ali, del Juzgado de Garantías 2 de La Matanza. “Está demostrada su intención de profugarse por lo que le cabe la prisión preventiva hasta el juicio”, comentó una fuente de esos tribunales.

“Eran dos criaturas llenas de sueños, ayudaban a sus mamás y parece que eso no pesa”, protestó con tristeza la mamá de Gutson.