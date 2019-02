La Municipalidad definió un acuerdo salarial con el gremio

Luego de un cuarto intermedio volvieron a reunirse representantes del Ejecutivo Municipal, Concejo Deliberante y los representantes de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales (Aoem) en la Secretaría de Coordinación de Gobierno Municipal.

Tras analizar la propuesta del Ejecutivo, se logró llegar a un acuerdo, que es fruto del buen dialogo entre las partes, y la firme intención de mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales, sin comprometer las finanzas del Municipio.

Se acuerda un aumento salarial escalonado no menor al 24% de bolsillo a pagarse en tres meses, marzo, julio y noviembre y el otorgamiento de un plus. Ningún trabajador municipal contratado o de planta cobrara para fin de año menos de $16.500.

Según informaron desde la Secretaria de Hacienda se acordó un plus de carácter mensual, para todo el personal municipal, que consiste en la suma de quinientos pesos desde el mes de marzo, y mil pesos desde el mes de noviembre.

Desde la Secretaría de Hacienda municipal indicaron que el municipio hace un gran esfuerzo económico para poder afrontar estas mejoras, teniendo en cuenta la situación económica actual del país y los presupuestos aprobados.



OTRAS MEJORAS



Cabe destacar que se decidió elevar el monto que perciben los beneficiarios del Programa de Capacitación Laboral Neike Chamigo al valor de $8100 en el acumulado anual significando una mejora del 35% de lo que perciben actualmente.



MEJORAS LABORALES



En un importante compromiso de la gestión del Intendente Tassano con los trabajadores municipales, para logar mejoras laborales, se decidió en mesa paritaria un Plan de inserción laboral de los beneficiarios del programa Neike Chamigo a la planta no permanente en etapas, iniciándose la primera en el primer semestre de 2019, considerando antecedentes (antigüedad), especificidad del sector, competencias y previa capacitación laboral. Y también se decidió una ampliación en la Asistencia en cobertura de salud a los beneficiaron del programa Neike Chamigo.

Este punto es muy importante porque se trabaja en la regularización del personal municipal, muchos años postergado. Sumándose a las mejoras que trae la bancarización y las mejoras en condiciones de trabajo como elementos de seguridad, indumentaria y herramientas y en la modernización del estado.



CONCURSOS Y CARRERA ADMINISTRATIVA



Uno de los puntos más importantes del dialogo y que trajo mucho entendimiento entre las partes, consiste en la convocatoria en las diferentes áreas, y de manera progresiva a concursos de agentes que pasarán de contratados a planta permanente y cargos jerárquicos de la carrera administrativa que se encuadren en el escalafón municipal, con la participación del Sindicato AOEM en las instancias necesarias a los fines de coordinar las evaluaciones respectivas.

Cabe recordar que en la gestión anterior se incorporaron agentes a la planta permanente del municipio de manera ilegal, meses antes de finalizada la gestión sin concurso previo. Es un firme compromiso del intendente Eduardo Tassano con los trabajadores de hacer las cosas como corresponden y acuerdo a las legislaciones y normativas vigentes por ello se inician las convocatorias a concurso.

También se acordó trabajar en la modificación de la estructura orgánica y manual de misiones y funciones de la Municipalidad ampliando los cargos de carrera administrativa del escalafón municipal. Y de iniciar el proceso de re encasillamiento del personal municipal priorizando a los agentes próximos a jubilarse (con mayor antigüedad).



DIALOGO CONTINUO



Se resolvió continuar con el dialogo permanente entre las partes, en paritarias sectoriales en las áreas a los fines de transmitir inquietudes y reclamos, así como también con las reuniones de la comisión asesora permanente.

Y continuar con cursos de capacitación permanente para todos los agentes municipales para generar su desarrollo personal y modernizar la administración municipal.

Cabe recordar que el año pasado se capacitaron más de 1700 agentes de la administración municipal a través del IFCAM (Instituto de Formación y Capacitación del Agente Municipal).



PLAN DE VIVIENDAS



Cabe resaltar que la Municipalidad se comprometió a donar terrenos que sean utilizados en un plan de viviendas para los trabajadores, para resolver las cuestiones habitacionales de los municipales.