Sin revelar números, Gobierno y docentes avanzan en propuesta para recuperar salario

El Gobierno retomó ayer las negociaciones salariales con los gremios docentes. Ninguno quiso hablar de números, pero coincidieron en avanzar en una “propuesta amplia”, que repercutiría en la recuperación del salario básico y de bolsillo del docente, entre otros puntos. Volverán a reunirse el próximo jueves.

Los ministros de Hacienda y Finanzas y de Educación, Marcelo Rivas Piasentini y Susana Benítez, se reunieron con los representantes de los docentes correntinos.

El encuentro significó el levantamiento del cuarto intermedio de la Mesa de Gestión de la semana pasada y se concretó en el salón de acuerdos del Ministerio de Hacienda y no en Educación, como estaba previsto.

Rivas Piasentini afirmó: “Pretendemos avanzar en este esquema de negociación y lograr un acuerdo, ya que el Gobierno Provincial está haciendo el máximo esfuerzo desde el punto de vista presupuestario para llegar a una recuperación del salario real de los trabajadores”.

“El arco gremial tomó estos conceptos y va proponer entre sus representantes valorizarlos. Luego volveremos a reunirnos el próximo jueves”, dijo el ministro Rivas Piasentini.

Por el arco sindical docente asistieron José Gea, Angel Sosa y Julio Casaro de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp); Rufino Fernández y Juan Nogueira de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet); Juan Cristiani de Unión Docentes Argentinos (UDA); Juan Carlos Kuroki y Rubén Sena del Movimiento Unificador Docente (MUD); y Daniel Ayala del Sindicato Argentino Docentes Particulares (Sadop).

“Estamos trabajando la recuperación del salario del sector. Estamos priorizando la recuperación del salario de bolsillo, que tiene que ver con la necesidad más urgente de todos los sectores de la administración pública provincial de contar con recursos disponibles para hacer frente a la canasta básica”, afirmó Rivas Piasentini.

“Se reanudaron las conversaciones en el marco de la Mesa de Gestión, tras el cuarto intermedio resuelto la semana pasada. Hoy se levantó el cuarto intermedio para avanzar ahora”, explicó el ministro Rivas Piasentini.

“Pretendemos avanzar con definiciones conceptuales, en principio, sobre la recuperación salarial y esto es trabajar en una recuperación del salario básico docente”, indicó el jefe de la cartera económica provincial.

“Además en un concepto incorporado dentro de la estructura salarial docente que impacta a la totalidad del sector, independientemente de la antigüedad, y que llega al bolsillo”, comentó Rivas Piasentini.

“Por lo tanto, queremos recuperar el salario de bolsillo y, por otro lado, el salario básico”, definió el ministro de Hacienda y Finanzas.

“La recuperación del salario básico, además, genera un efecto que potencia lo que es la carrera docente porque tienen otros conceptos asociados, como por ejemplo el caso de la antigüedad y otros dos conceptos más que junto con la herramienta del nomenclador genera un efecto piramidal positivo respecto a la carrera y garantizamos que esto se sostenga en el tiempo”, destacó Rivas Piasentini.

“El otro aspecto importante es la corrección del sueldo de bolsillo y en las reuniones de estas mesas trabajamos en lo que se denomina cargo testigo, que es el sueldo inicial, sin antigüedad y sin salario familiar”, comentó.

“Por otra parte, se les comentó a los representantes del sector que vamos a avanzar en otros tipos de correcciones que tienen que ver con los dos plus y, también, por otro lado, saber que en caso de que tengamos las posibilidades de mejores recursos trabajaremos en la posibilidad de generar adelantamientos de recomposiciones, en caso de que sea oportuno hacer, siempre y cuando avancemos con los criterios de previsibilidad y sustentabilidad como ejes de la política económica de la Provincia”, informó el ministro Rivas Piasentini.

“También la Provincia abordará otras decisiones políticas y administrativas que tienen que ver fuera ya de la discusión de la política salarial, pero que sí se refieren a los conceptos que van a cobrar los trabajadores, como es el caso de la ayuda escolar que se paga en el mes de marzo por única vez. También esta asistencia la vamos a incrementar”, aseguró el ministro Rivas Piasentini.

Al término de la reunión los representantes de los gremios participantes destacaron la importancia del diálogo. “El encuentro fue positivo y es importante que se puedan generar espacios de negociación”, dijo Fernández de Amet. “Es importante que en este marco de negociaciones estén presentes los ministros de las dos áreas de las cuales dependen el servicio educativo y la cuestión salarial. Porque durante las reuniones surgen cuestiones a consultar y allí están presentes las autoridades ministeriales”, afirmó Ayala de Sadop.

“Estamos trabajando con prudencia porque esta cuestión es un tema muy sensible para los trabajadores”, aseguró Cristiani de UDA.