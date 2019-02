Puesteros: analizan un plan de acción para lograr créditos y poder trabajar

A dos meses del incendio del paseo de compras junto al Mercado de Productos Frescos, los feriantes analizan acciones para poder lograr créditos financiados por el Estado y un mayor acompañamiento en materia de infraestructura y seguridad, hasta tanto se resuelva el futuro del galpón donde llevaban a cabo su actividad.

El jueves 21, se cumplieron dos meses del hecho y a pesar del correr de los días, los feriantes se sienten abandonados por el Estado Municipal y Provincial, ya que son muchas las necesidades que tienen para poder continuar trabajando, ya que hasta el momento sólo recibieron una lona, que resulto chica, ya que hay puestos que todavía permanecen incompletos.

Consultados sobre la situación actual, desde el sector se informó a El Litoral que “hemos concurrido a Casa de Gobierno y a la Municipalidad, pero nos atendieron los secretarios que recibieron las notas y no logramos nada”, comentó una de las comerciantes.

En tanto, otro de los feriantes, afirmó que “nosotros solicitamos audiencia al Intendente y al Gobernador y como no nos contestaron fuimos hasta allá para contarles cómo estamos, pero tampoco pudimos hablar. Nosotros lo único que queremos es una ayuda para seguir avanzando, como hicieron con los feriantes de la rotonda de la Virgen, pero nadie nos atiende”.

“Si no fuera por nosotros no tendríamos nada, vendimos comida y algunas mercaderías para comprar las estructuras y la iluminación. La lona que nos dieron quedó chica y ahora ni aparecen. No nos dicen qué va a pasar con el galpón. Nadie nos dice nada y así no podemos seguir y estamos analizando qué vamos a hacer para que nos ayuden porque somos 82 los comerciantes, pero detrás están todas nuestras familias”, exhortó otro. Cabe señalar que desde el sector también informaron que lo único que lograron, tras las visitas frustradas fue que la Comuna arregle algo de la iluminación en el sector donde están las carpas.