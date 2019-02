Utiles escolares: por la alta demanda, librerías extienden sus horarios

A diez días del inicio lectivo en los tres primeros niveles educativos, las librerías tienen una alta demanda, por lo cual varias decidieron extender sus horarios o trabajar en el horario de la siesta. Así como adelantó El Litoral, el gasto mínimo es entre $1.200 y $1.500 sólo en útiles, mientras que algunos colegios llegan a pedir listas escolares que superan los $3.500.

Si bien hay buena venta, según los comercios consultados, esperan que mejore aún más la próxima semana cuando cobren los empleados públicos. Cabe destacar que a estos productos se debe sumar las mochilas que valen entre $700 y $5 mil, además del uniforme, cuyo valor mínimo es de $990.

“Arrancamos muy bien esta semana, todos los días hay mucho movimiento y durante todo el día. Mañana (por hoy) vamos a trabajar a la mañana y a la tarde, vamos a extender el horario por la cantidad de gente que llega”, comentó a El Litoral Gabriel de la librería “Marano” y agregó que “los gastos dependen de cada colegio, pero el mínimo es de $1.500”.

Desde “Papelera Libertad” indicaron que “normalmente no abrimos los sábados a la tarde, pero en febrero y en marzo se atiende por la demanda en estas fechas”. “Vienen con las listas, compran sólo algunos artículos, y gastan entre $2 mil y $3.500. Aunque el costo total depende mucho de las escuelas, hay algunas privadas que piden todo de primera marca y hasta tres cosas repetidas”, contó Roberto a este diario.

A la vez, agregó que “en diciembre ya se empezaron a vender algunas cosas, hay gente que viene del interior a comprar a la Capital porque dicen que acá cuesta más barato”. Respecto al incremento, en comparación con el año pasado, sostuvo que “en algunos productos sí hubo aumentos, pero en otros no”. Desde “La Red”, Fabián destacó que mantuvieron el horario y que si bien hay muy buena venta, aún no llegaron a igualarse a las del año pasado. “Mantenemos el mismo horario, se atiende mañana (por hoy) a la tarde, pensamos que no es necesario abrir a la siesta porque a esa hora muy poca gente, por el calor agobiante”, indicó. En el barrio Laguna Seca, por calle Hawai al 3800, hay una librería que vende artículos a bajo costo y tiene una alta demanda, a tal punto que los clientes esperan en la vereda para ingresar y deben cerrar las puertas una hora antes para terminar de atender a los que quedaron adentro del local. Allí atienden en horario corrido los sábados, es decir, durante la siesta. Así como comunicaron desde las librerías, las marcas encarecen el costo final ya que un block “El Nene”, que es de primera marca, cuesta $368 en algunos comercios, mientras que de otras marcas se pueden conseguir por la mitad de este precio. Los vendedores ofrecen alternativas a los padres quienes, según comentaron a este diario, prefieren cumplir la lista que piden los docentes. A la nómina de artículos, que en promedio vale $2.500, hay que sumar las mochilas que pueden llegar a costar el doble que este número. Muchos colegios piden entregar los útiles la próxima semana.