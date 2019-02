Zárate no está lesionado y jugará mañana

Mauro Zárate, delantero de Boca Juniors, se hizo ayer estudios por una molestia muscular, que no le impedirá jugar de entrada mañana ante Defensa y Justicia

Zárate se retiró de la práctica vespertina del jueves con una molestia en el pubis, pero luego de hacerse estudios por precaución, ayer se entrenó en forma normal y estará presente en el complicado partido en Florencio Varela.

El plantel de Boca trabajó ayer, a puertas cerradas, donde el técnico dispuso una actividad que no incluyó una práctica formal de fútbol, pero sí tareas con pelota.

En ese contexto, y debido a la baja actuación de varios jugadores, habría cinco cambios con respecto al equipo que cayó derrotado ante los dirigidos por Ricardo Zielinsky.

En la defensa, Emmanuel Mas reemplazará al lateral paraguayo Junior Alonso; y en el medio el colombiano Jorman Campuzzano entrará por el suspendido Nahitán Nández, ya que el mediocampista uruguayo llegó a su quinta tarjeta amarilla.

También ingresará el volante Agustín Almendra por Emmanuel Reynoso; y en el ataque Darío Benedetto irá por Ramón “Wanchope” Abila, y Mauro Zárate por Carlos Tevez.

Entonces, el posible once xeneize formaría con: Esteban Andrada, Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, Ivan Marcone, Jorman Campuzzano y Agustín Almendra; Mauro Zárate y Darío Benedetto.