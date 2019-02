Del Potro anuncio que no jugará en México

Juan Martín del Potro confirmó ayer que no jugará el ATP de Acapulco, México, luego de que su participación en el torneo de Delray Beach, Estados Unidos, donde quedó anoche eliminado, y le dejara todavía dolores en la rodilla derecha.

“Pese a no sentirme en plenitud, estoy contento de haber vuelto al circuito. Ahora toca descansar unos días. Disculpas a mis fans en el Abierto Telcel por no poder defender mi título. Nos vemos en Indian Wells. Gracias por sus mensajes!”, escribió en su cuenta de Twitter.

El argentino ya evaluaba la posibilidad: “Los doctores me han dicho que para estar al cien por cien debo esperar, pero no quiero regresar a casa para ver los torneos por televisión”, dijo Del Potro tras ceder en los cuartos de final, torneo que marcó su regreso a las canchas tras cuatro meses inactivo.