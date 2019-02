“El empleo y la deuda familiar serán los principales problemas”

“Economía en ojotas” es el ciclo de charlas que realiza el economista Matías Tombolini en distintos puntos del país. Educación financiera y tips para afrontar la crisis son algunos de los puntos que aborda en sus encuentros con el público, que ya lleva más de 22 en lo que va del año.

Ayer, Tombolini brindó un taller al aire libre en un local gastronómico de costanera Sur de Corrientes, quien contó con el apoyo del concejal del sector renovador, Germán Braillard Poccard. Previo a ello, brindó a El Litoral su visión sobre la marcha de la economía en el país y la familia. El empleo, la deuda y la inflación entre las principales preocupaciones.

“Los argentinos en nuestro sistema educativo no tenemos herramientas financieras. La carencia de educación financiera nos quita herramientas a la hora de planificar nuestros gastos y, como somos una economía inflacionaria, eso nos quita la chance o cultura de planificar”, expresó a este diario el economista.

“Aún en tiempos de crisis, la posibilidad de formular un presupuesto siempre es una herramienta fundamental”, señaló. “Ahorrar en Argentina pareciera que estuviera mal, pero en realidad es proteger el fruto de tu salario. Es fundamental hacer un presupuesto, y el familiar es el paso indicado para tomar conciencia de tus gastos”, agregó. “Si sos un fumador, con un atado por día se gasta 30 mil pesos por año. En comida para mascota una familia puede gastar 20 mil pesos por año”, graficó el autor de “113 secretos para ganar a la crisis”, donde indaga sobre aquellas preguntas necesarias para la economía doméstica.

“Es lo que pasa cuando hacés dieta. Cuando hacés la dieta de la revista, perdés 30 días, cuando vas al nutricionista perdés peso, y a veces la dieta es la misma pero con el nutricionista vos tomás conciencia de tu alimentación”, comparó. “Tomás conciencia sobre qué es lo que sucede en el proceso de elección del consumidor”, añadió el economista que el año pasado fundó el partido Apps.

Los tips podrían funcionar principalmente para la clase media. Sin embargo, un escenario más complejo se presenta para una familia bajo la línea de pobreza. “No hay margen de ahorro para quienes están bajo la línea de pobreza o de indigencia. Pero se puede formular una lista, lo más eficiente posible, cuando vas al supermercado, lo más balanceada posible. Se pueden rotar las alacenas de la mejor manera posible”, señaló.

Luego el docente de la UBA cuestionó a algunos sectores de la política partidaria. “Parece que los problemas cotidianos de los argentinos no forman parte de la agenda de la política argentina”, expresó.

Sobre la inflación de 2019, el consultor consideró que “va a estar en torno a los 30 puntos y los salarios van a estar igual.

Esto quiere decir que todo lo que se perdió del poder de compra en el salario en 2018, no se va a poder recuperar y por lo tanto el consumo no va a recuperarse. Es un problema derivado de la crisis económica, y el paso que sigue es que vamos a tener un problema serio de empleo”, enfatizó.

“Argentina se encamina a tener un problema serio de empleo y de deuda familiar. Son los grandes temas en este primer semestre: el empleo y la deuda familiar. Son la consecuencia de un 2018 con crisis de consumo”, expresó. El resumen de la tarjeta y el préstamo personal son algunos de los pasivos en la economía familiar.

“Este tipo de endeudamiento comienza a asfixiar un poco más a las familias argentinas. Cuando creés que vas a recuperar el poder de compra, no lo recuperás porque lo único que hiciste fue pagar esa deuda”, señaló. Según datos “del Banco Central, que todavía no está en alerta naranja, está aumentando la morosidad”, indicó.

“Eso quiere decir que no estamos llegando para pagar la deuda. La tendencia es que vos tenés un aumento de la morosidad. Allí ya tenés un alerta temprana que vas a tener una deuda temprana, al menos que bajen las tasas de interés. Pero me parece que eso va a ser un problema que se va a profundizar, sobre todo con la vuelta al cole, donde tenés gastos que no podés esquivar”, expresó.

“La economía estaba creciendo hasta abril del año pasado, y eso permitía mantener, pero si ahora los sueldos suben un 20 por ciento menos que los precios, todo lo que permitiría ir recuperando en consumo, luego de desendeudarnos, actualmente se hace más complicado. Hoy necesitás más días de salario para pagar deudas”, indicó.