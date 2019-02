Cambá Cuá y un reparto de puntos poco conveniente frente a Vilelas

Cambá Cuá se fue masticando bronca de su presentación como local, en la sofocante tarde de ayer, en cancha de Huracán Corrientes frente a Defensores de Puerto Vilelas, Chaco. El Rojo igualó 1 a 1 contra el elenco chaqueño, en el cierre de la primera rueda de la Zona 3 Región Litoral Norte del Torneo Regional Federal Amateur.

Luego de un partido bastante discreto en el primer tiempo, el duelo se presentó abierto durante los segundos 45 minutos, con opciones de gol para ambos.

El juego comenzó con aproximaciones de los dos equipos, que parecían ser el anticipo de un entretenido partido: a los 2 minutos Enzo Quevedo alargó un balón para Adrián Acevedo, pero el defensor central Cristian Romero despejó a tiempo, antes que el delantero pudiera convertir; a los 6 minutos Guillermo Sánchez llegó al fondo de la cancha por la banda izquierda y jugó para Jonathan Canario, que ingresaba por el sector opuesto, y el disparo del jugador de “Defe” terminó en las manos seguras de Cristian Martínez.

Luego, el partido se fue desluciendo, y mucho tuvo que ver la calurosa jornada que menguaba las energías de los futbolistas. El Rojo recién pudo construir un nuevo ataque a los 36 minutos cuando Sebastián González aguantó una pelota para la llegada de Gustavo Ojeda, cuyo disparo se fue alto.

Pero en la última acción de la primera parte, Ojeda alargó una pelota para Enzo Quevedo, quien llegó hasta lo profundo de la banda izquierda y conectó un centro atrás. La pelota derivó en Acevedo, quien no logró vencer al arquero Damián Leguizamón, aunque por detrás apareció Daniel González para tomar el rebote y empujar el balón al gol a los 45 minutos.

Lo que tanto costó construir, se vino abajo en un parpadeo al minuto del segundo tiempo para el elenco cambacuacero. Sánchez sorprendió y llegó hasta el fondo de la cancha, luego conectó el balón hacia atrás y por el centro del área apareció Gustavo Carballo para estampar el 1 a 1.

El Rojo quedó dolido y tras cartón, “Defe” por poco no logra torcer el marcador. El gran responsable de evitar un nuevo gol visitante fue el juvenil arquero Cristian Martínez, con una doble tapada frente a Carballo y Sánchez. El ingreso de Sergio Riveros en la mitad de cancha fue un salto de calidad para el visitante.

Pero Cambá Cuá se activó nuevamente y fue en busca de los tres puntos, entonces el partido se presentó abierto, con claras ocasiones de gol para el local y algunas réplicas de la visita.

Nuevamente, como ya le ocurrió frente a Curupay en esa misma cancha, el Rojo no pudo aprovechar las opciones que generó. Dispuso de un remate de Acevedo en el poste, lo mismo con Federico Torres que envió un centro que reventó el travesaño. También los relevos Damián Buffa y César Solís desperdiciaron dos claras ocasiones, prácticamente debajo del arco, pero no pudo ser para el local que se fue lleno de impotencia por el reparto de puntos.